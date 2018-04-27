Infinity War'da Age of Ultron'un Saçma Kısmı Gözardı Edildi

Marvel'ın bugün vizyona giren süper kahraman filmi Avengers Infinity War, Age of Ultron'un en absürt yönünden sıyrılmış gibi görünüyor. Bu arada bu haber birazcık da olsa spoiler içermektedir ve ona göre okumakta fayda var.

2015 yılında vizyona giren ve her Marvel filmi gibi birçok kişi tarafından sevilen Avengers: Age of Ultron'u hatırlarsınız. Filmde baş kahramanlarımızdan birisi olan Hul yani Bruce Banner'la Black Widow olarak bilinen Natasha Romanoff arasında duygusal bir ilişki vardı. Neyse ki Marvel bu filmde bu ilişkiyi neredeyse tamamen göz ardı etmiş görünüyor.

Bununla birlikte Age of Ultron'da Romanoff'un Hulk'a karşı ne kadar sevgi duyduğu bilinmiyor. Zira bir ajan ve altma ustası olarak yetiştirilen Black Widow, sadece Hulk'ı sakinleştirmek için onu seviyormuş gibi davranıyor olabilir. Avengers: Infinity War'da ise bu alt yapı da gözardı ediliyor. İki karakter bir kaç sahnede birbirine 'merhaba' diyor ve kısa diyaloglar kuruyorlar. Belki de bir ilişki yaşadılar ancak çok kısa sürdü. En nihayetinde bir Hollywood yapımı.

Öte yandan filmde hep belirttiğimiz gibi çok fazla karakter var ve kimsenin Hulk ile Black Widow'un aşk hayatını izlemek için süre bulabileceğini sanmıyoruz. Bununla birlikte Infinity War setinde gazetecilere röportaj veren Ruffalo, Banner ve Romanoff'un "star-crossed lovers" (talihsiz aşıklar) olduğunu söylemişti. Ruffalo karakterler için, bu yüzden hayatlarının geri kalanında uğraşacak bir şeyleri olduğunu da bildirdi.

Ayrıca aralarında hala bir şey varsa, en azından filmin süresi boyunca gittiğine sevindik diyebiliriz.