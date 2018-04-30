Dr. Strange, Infinity War II'ye Dair İpuçları mı Verdi?

Avengers: Infinity War filmi içerisinde Dr. Strange'in söylediği iki kısa söz, serinin 2019 yılında çıkacak bir sonraki filmine dair ipuçları barındırıyor olabilir.

Yazımıza başlamadan önce yazımızın, içinde bol miktarda 'spoiler' barındırdığını, hatta filmin sonuna dair birçok ipucu verdiği uyarısıyla başlamamız gerekiyor. Dolayısıyla filmi henüz izlemediyseniz bu yazımızı okumamanızı tavsiye ederiz.

Marvel'ın şimdiden gişe rekoları kıran, kimine göre mükemmel, kimine göre başarısız bulunan yeni filmi ‘Avengers: Infinity War’, temel olarak bir kıyamet senaryosunu barındırıyor. Thanos’un 'Kainatın dengesinin korunması için tüm yaşam barındıran gezegen nüfuslarının yarı yarıya düşürülmesi gerek.' felsefesi üstüne kurulan filmin kısa süren ama en önemli sahnelerinden birinde Dr. Strange, kendisine gücünü veren zaman taşı ile tüm gelecekleri gözlemlemiş, milyonlarca gelecek ihtimalinden yalnızca bir tanesinin ‘iyi’ tanımına uyduğunu belirtmişti.

Film ile ortaya atılan bazı görüşlere göre, Sherlock'tan tanıdığımız Benedict Cumberbatch tarafından canlandırılan Dr. Strange'in film boyunca iyi olarak lanse ettiği gelecek senaryosunun, Thanos’un kazanması ve dünya nüfusunun yarısını yok etmesi olabilir. Zira filmin bir bölümünde Strange yok olmadan hemen önce son sözleri ‘Tek yol buydu’ oluyor. Film adına kolayca gözden kaçabilecek iki kısa sahne olmasına karşın Dr. Strange'in bu sözleri, Marvel evreninin geleceği hakkında son derece önemli ipuçları içeriyor.

Tabii ortada 'Zaman Taşı' olunca ölümüne üzüldüğümüz onca süper kahramanın, serinin bir sonraki filminde geri gelme ihtimalini de gözden geçirmek gerekiyor. 'Hollywood, bu denli önemli karakterlerin büyük bir çoğunluğunu vurucu bir son adına tek çırpıda siler mi?’ sorusunu siz Webtekno takipçilerinin huzuruna bırakıyoruz. Fakat kuvvetle muhtemel 2019 yılında biraz daha aydınlık sonla biten bir Avengers görme ihtimalimiz yüksek.