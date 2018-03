Avengers: Infinity War'da Görmek İstediğimiz 10 Şey

Marvel'in Nisan'da gelecek filmi Infinity War'ın kadrosu epey kalabalık. Bu da filmden beklenenlerin artmasına sebep oluyor. Her kahramandan farklı şeyler bekleyen hayranlar ise filmi merakla beklemeye devam ediyor.

Marvel'in uzun zamandır büyük bir heyecan ile beklediğimiz filmi Avengers: Infinity War'a gelen son fragman ile heyecanımızın dozu giderek artmaya başladı. Her detayını merak ettiğimiz ve bir an önce izlemek istediğimiz filme dair tabii ki beklentiler de oluşmaya başladı. Marvel hayranlarının Avengers: Infinity War'dan bekledikleri ve muhakkak görmek istedikleri 10 gelişmeyi sizler için listeledik.

Ekip Çalışması

Avengers: Civil War'dan sonra, tüm kahramanları bir ekip halinde çalışırken görmeye alıştık. Ancak bu büyük ekip içinde yaşanan kırılmalar ve problemleri hala tam olarak bitmemiş karakterler var. Iron Man ile Captain America gibi, aralarında hala sönmemiş bir kıvılcım olan karakterler, eğer Infinity War'da beraber çalışacaksa, bu gibi durumları toparlayacak ve pürüzleri ortadan kaldıracak gerçekçi bir hikaye görmek gerekecek. Karakterlerin nerede duracaklarına ve ne yapmaya karar vereceklerine dair inandırıcı bazı diyaloglar duyma ihtiyaç var.

Ruh Taşı

Filmin en büyük merak ögelerinden biri de 'Ruh Taşı'. Dolayısı ile hikayenin temelinde ruh taşının bulunması ve kullanılması herkesin görmek isteyeceği bir olay. Ruh taşı ile ilgili bir diğer beklenti ise taşın gücünün çizgi romanlarda olduğu gibi aktarılması ve o güce yakışır sahneler görme isteği. eğer film bu beklentileri karşılayacak olursa, epey olumlu yorum alacağa benziyor.

Bazı Kahramanlar İçin Yolun Sonu ve Yeni Solo Filmler

Marvel'in her zaman en büyük oyunu, beklemediğimiz anda güçlenen ve birden müthiş bir hikaye ile tüm dikkatleri üzerine toplayan kahramanlar oldu. Ancak karakterlerin bunu yaşaması için aniden yolun sonuna gelip kendilerini kanıtlamaları gerek. Marvel trajik olmayan yollarla bize yeni solo filmler sunacak kahramanlar göstermeli. Üstelik bu kahramanın kim olacağı da son derece büyük bir merak ögesi.

Bucky ve Natasha Arasında Ne Olmalı?

Çizgi romanalarda bu ikili arasında enteresan bir ilişki var. Ancak bu hikaye filmlerde beklenen etkiyi şimdiye kadara gösteremedi. Şimdi beklenen ise bu ikiliyi yan yana büyük bir mücadele verip birbirlerine destek olurken görmek.

Loki'nin Sadakatsizliği

Anti-kahramanlara duyulan sempati tüm fantastik evrenlerde garip bir şekilde artmakta. Ancak bu o evrenler için aynı zamanda bir tehlike çanı da olabiliyor. Loki'de böyle kafa karıştırıcı karakterlerden biri ve Infinity War, Loki'nin geleceğine ya da sonuna dair bir sonuca varmalı gibi görünüyor.

Kozmik Sorunlar ve Sonuçları

Galaksinin Koruyucuları ve geri kalan kahramanlar ilk böyle büyük ve kalabalık ekipler halinde karşı karşıya kalacaklar. Doğal olarak böyle bir karşılaşmanın sonucu ne olacağı büyük merak yaratıyor. Eğer barışçıl bir evren istiyorsak, bu iki ekip arasında bazı anlaşmalar da olmalı.

Nomad'ın Hikayesi

Yeni Kaptan Amerika kim olacak sorusu, 'Civi War'ın finalinden sonra akıllarda dolaşmaya başladı. Böylesi bir olay yaşanırken etrafta Nomad'ın olması ise akıllara bazı sorular getirdi. Tabii ki bu yalnızca bir düşünce ancak şaşırtmayı seven bu evrende her an her şey olabilir.

Shuri

Zekası ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken Shuri'nin de dahil olması ile evreni genişletecek yeni hikayeler yaşanacağa benziyor. Ekibi zekası ile birçok konuda etkileyebilecek olan Shuri'nin evrene başarılı bir şekilde dahil edilmesini beklemek çokta yanlış değil.

Vision ve Wanda'nın İlişkisi

Vision ve Wanda arasında yaşananlara dair merak edilen birçok konu var. Bu ikili arasındaki şey hem büyük bir çarpışma hem de romantik bir ilişki. İşte bu komplike ilişki başarılı bir şekilde aktarılıp yeni bazı hikayelere yol açarsa, birçok meraklı izleyiciyi de memnun etmeyi başaracaklar.

Atlantis

Namor'un memleketi Atlantis'e dair merak ve beklenti de son derece artmış durumda. Herkesin sorduğu 'tüm bunlar bir filme nasıl sığacak' sorusu aklımızda olsa da, hikayenin geldiği yer bize öyle çok vaat ediyor ki, her birimiz tüm bu sorulara cevap almak ve hepsini ekranda görmek istiyoruz. Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Görmek istediğiniz ancak listemizde bulamaduğınız düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.