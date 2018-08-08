Avengers: Infinity War'da Herkesin Gözünden Kaçan Detay

Avengers: Infinity War'da gelecek yıl vizyona girecek Kaptan Marvel filmine ait bir ipucu vardı desem ne dersiniz? Evet; Marvel, Kaptan Marvel'a ait gözümüze bir spoiler soktu ancak filmin ihtişamından bu detayı yakalayamadık.

Marvel’ın tartışmasız bir şekilde şu ana kadar beyaz perdeye sunduğu en muhteşem film olan Avengers: Infinity War, gişe rekorlarını kırdı geçirdi ve milyonlarca sinema severi kendine hayran bırakmayı başardı.

Avengers: Infinity War, pek çok sinema sever için beklenmedik bir sonla tamamlandı. Gelmiş geçmiş en güçlü kötü karakter olan Thanos, tüm sonsuzluk taşlarını toplamayı başardı ve evrendeki hayatın yarısını sonlandırdı.

Filmin ardından Marvel fanatiklerinin ana odağı, önümüzdeki yıl vizyona girecek Avengers 4 filminde bizi nasıl bir olay örgüsünün beklediği oldu. Ayrıca en çok merak edilen konulardan biri de Kaptan Marvel’ın filme nasıl dahil olacağıydı.

Kaptan Marvel’ın ‘ilk’ solo filmi, Mart 2019’da vizyona girecek. Karakteri daha önce herhangi bir Marvel filminde hiç görmediğimiz için bizi nasıl bir hikayenin beklediğini bilmiyoruz. Ancak Avengers: Infinity War, Kaptan Marvel hakkında ciddi bir ipucu taşıyor olabilir.

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta Thanos’un sadık hizmetkarları Cull Obsidian (büyük yaratık) ve Abanoz Maw’ı (Squidward’a benzeyen) görüyorsunuz. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Cull Obsidian’ın belinde bağlı olan kumaş, Kaptan Marvel’ın kostümü ile benzer tasarıma sahip.

Bildiğimiz kadarı ile Kaptan Marvel filmi 1990’larda geçecek. Dolayısı ile Kaptan Marvel’ın Cull Obsidian ile geçmişte karşılaşmış olma ihtimali bulunuyor. O halde Cull Obsidian, Kaptan Marvel’ı daha önce yendi mi?

Belki de Kaptan Marvel bunca zamandır ölü haldeydi ve Avengers 4’te yeniden diriltilecek; tıpkı Kaptan Amerika gibi. Ancak Kaptan Marvel lakaplı Carol Danvers’ın bir insan-kree melezi olduğunu biliyoruz. Belki de kumaş parçası başka bir kreeliye aitti.

Ne yazık ki Kaptan Marvel-Cull Obsidian arasında yaşananları (eğer yaşanmışsa) Mart 2019’dan önce öğrenemeyeceğiz. Kaptan Marvel’ın Avengers 4’e nasıl dahil olacağı ise Mayıs 2019’da belli olacak.