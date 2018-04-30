Avengers: Infinity War, Torrent Sitelerine Düştü!

Bu hızla devam ederse gelmiş geçmiş en yüksek hasılata sahip film olacak Avengers: Infinity War, bu süreçte ilk darbesini korsan film yayıncılarından yedi.

27 Nisan Cuma günü vizyona giren ve ilk haftasında rekor bir gişe başarısına imza atan Avengers: Infinity War filmi için kötü haber geldi. Disney’in elinden çıkan ve tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmleri arasına girmeye hazırlanan film, çıkışının ardından daha 1 hafta geçmeden torrent sitelerine düştü.

Filmi izlemeye giden kişilerin kameraları ile kayıt altına alınan film, şu anda torrent sitelerinde dolaşıyor. Marvel Sinematik Evreni kapsamında, bunca yıldan beri devam eden hikayenin tüm karakterleri birleşip, çok güçlü olan ortak düşmana karşı mücadele etti. IMDb’de daha şimdiden 9.1 gibi çok yüksek puan alan filmin torrent sitelerine düşmesi, Disney’i çileden çıkartmış olmalı.

Film yayınlandıktan sonra ilk 3 günde tüm dünyada 630 milyon dolar hasılat elde etti. Bu da Avengers: Infinity War’a tüm zamanların en iyi açılış yapan filmi unvanını kazandırmak için yeterli oldu.

Sinemaya Gitmeli miyim?

Filmin görüntülerine her ne kadar torrent üzerinden erişilebiliyor olsa da, 10 yıldan beri beklediğimiz ve gerek konusu gerekse de görsel efektleriyle farklılığını ortaya koyan bu filmi sinemada izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer sinemaya gidecek zamanınız ve durumunuz yoksa da, sinema çekimi kayıtlar yerine filmin DVD’sinin çıkmasını bekleyebilir, bu hikayeyi daha kaliteli bir şekilde izleme şansına erişebilirsiniz.