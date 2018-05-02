Avengers: Infinity War'dan Sonra Onaylanmış 5 Marvel Filmi

Avengers: Infinity War, Marvel evreni için bir mihenk taşı niteliğindeydi. Infinity War'un ardından adeta dördüncü Avengers filminin spoiler'ı niteliğinde 5 doğrulanmış Marvel filmini listeledik.

Gerek God of War oyunundaki göndermelerlerle gerek IMDB notlarıyla gündemi epey bir meşgul eden Avengers: Infinity War'dan sonra çıkacak birçok Marvel filmi bulunuyor. Avengers: Infinity War, Marvel sinematik evreninin ilerleyişini değiştirebilir, ancak bu durumda şu anki Marvel evrenini çok farklı bir süreç bekliyor.

Marvel Studios, henüz açıklanmamış filmleri için 2020 ile 2022 arasında dokuz yayın tarihi planladı. 2020'deki filmlerden biri ise - filmin ne olduğunu bilmememize rağmen - doğrulandı. Bu yıl bir tane, önümüzdeki yıl ise üç Marvel filmi vizyona girecek. İşte Infinity War'dan sonra çıkacağı doğrulanmış 5 film:

Ant-Man and the Wasp

'Ant-Man and the Wasp' Ant-Man filmi serisinin ikinci filmi. Film, 'Captain America: Civil War' ve 'Infinity War' zamanının arasında yer aldığı için bize gelecek hakkında pek de fikir vermeyecek.

İlk Gösterim: 6 Haziran 2018

Captain Marvel

'Captain Marvel' evreni çok daha eskilerde yani 90'larda geçecek. Film Infinity War öncesine planlanmış durumda, bu yüzden de gelecek günlerde Infinity War'da da bulunan Nick Fury bu filmde de oynayabilir. Ayrıca filmin Avengers'ın son filmi hakkında çok önemli bilgiler içermesi bekleniyor.

İlk Gösterim: 8 Mart 2019

Dördüncü Avengers Filmi

Marvel hayranları, ne yazık ki 'Infinity War'ın şok edici sonundan sonra ne olduğunu öğrenmeden önce bir yıl daha beklemek zorunda. 'Avengers: Infinity War - Part 2' olarak tanıtılan film hakkında henüz devam filmi olacağı dışında hiçbir şey açıklanmadı.

İlk Gösterim: 9 Mayıs 2019

Spider-Man: Homecoming Devam Filmi

Yönetmen Jon Watts gelecek yıl 'Homecoming' filminin devamı için geri dönüyor. Filmin 'Infinity War' ile bağdaştırılması ise muhtemel.

İlk Gösterim: 5 Haziran 2019

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Filme dair tek bilinen şey ne yazık ki; Mayıs, 31 Temmuz veya 6 Kasım'da yayınlanacak olduğu

İlk Gösterim: 2020 yılında onaylanacak.

Gelecek günlerde filmler hakkında daha fazla bilgi paylaşıldığı zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.