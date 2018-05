Avengers: Infinity War Yeni Gişe Rekorlarına Hazırlanıyor

Avengers: Infinity War, dünya genelinde en hızlı çıkış yapan ve 1 milyar dolarlık hasılata en hızlı ulaşan film olmaya hazırlanıyor.

Marvel evreni, Black Panther'de yakaladığı gişe başarısını Infinity War ile devam ettirmeyi kafasına koymuşa benziyor. Black Panther, Titanic'in rekorunu da kırarak son olarak ABD'de en çok gişe yapan 3. film olmayı başarmıştı. Beklentiler, Infinity War'ın da Black Panther'in arkasından geleceği yönündeydi ve belli ki bu beklentiler çok zaman geçmeden gerçekleşecek.

Film, 30 Nisan Pazartesi günü, 725.5 milyon dolarlık hasılat yaptı ve bu miktarın cuma gününe kadar 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, film 1 milyar dolarlık hasılata 1 hafta içinde ulaşarak Star Wars: The Force Awakens'in 12 gün ile kırdığı rekoru kırıp ilk sıraya ulaşacak. Filmin bu rekorun ardından en çok izlenen filmler sıralamasında da ilk sıraları zorlayacağı düşünülüyor.

Filmin yurt içi hasılatı şu an 282 milyon dolar, ülke dışında ise 443 milyon dolara ulaşmış durumda. Şu an en büyük merak konusu ise Black Panther'in yeni kırdığı rekorların bir başka Marvel filmi ile yeniden kırılıp kırılmayacağı. Ancak şu an fantastik sinema evreninin gündemden düşmeyen ve en çok konuşulan konusunun Infinity War olduğunu düşünürsek, bu çok da uzak bir ihtimal değil.