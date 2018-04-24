Avengers: Infinity War Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler!

10 yıldan beri çıkan tüm filmlerin bir araya getirileceği Avengers: Infinity War filmini galada izleyenlerden ilk tepkiler gelmeye başladı.

Çıkış yaptıktan sonra muhtemelen dünyada en yüksek hasılat yapan film listelerinin en üst sıralarında olacak Avengers: Infinity War filminin prömiyeri yapıldı. Film normalde bu hafta cuma günü vizyona girecek, ancak bazı şanslı kişiler filmi önceden izleme imkanı buldular. 237 süper kahramanla tarihin belki de en büyük filmini ilk izleyenlerden biri olmayı başaran bu insanlar, filmden çıktıktan sonra Twitter hesapları üzerinden film hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.

Twitter üzerinden yapılan açıklamalara baktığımızda bizleri destansı bir film bekliyor. Sosyal medya ambargosu yüzünden film hakkında çok fazla açıklama yapamayan şanslı kişiler, buna rağmen duygu ve düşüncelerini belirtmeye çalıştılar. Avengers: Infinity War’u izleme şansı bulan kişilerin paylaştığı tweet’lerden bazıları:

Aman tanrım, Sonsuzluk Savaşı’nı gördük ve neler olacağını biliyoruz.

Avengers: Infinity War, MCU’nun şimdiye kadarki en büyük gösterisi. Galaksinin Koruyucuları’nın devamı gelecek gibi görünüyor. Filmde Titan’ı kızdıran şeyin de ne olduğunu öğreneceksiniz.

Bugün Avengers: Infinity War’u gördüm ve birkaç şey söyleyebilirim. Çok eğlenceli karakter etkileşimleri, bazı harika aksiyon anları (Thor’un gücü, Iron Man’in zırhı) ve birkaç güçlü duygusal sahne bulunuyor. Mizahın çoğu da Kaptan Amerika üzerinden yapılmış.

Avengers: Infinity War’un son dakikası kalp atışlarıyla geçti. Bir sonraki Avengers için sabırsızlanıyorum. Marvel tekrar kazandı.

Avengers: Infinity War’un başından sonuna kadar kesintisiz aksiyon bulunuyor. Ama bazen biraz olsun durarak bizlere kurgu için biraz daha malzeme verebilirdi. Seyirci, Black Panther ve Okoye sahneye girer girmez alkışladı. Çok güzeldi.

Infinity War istediğiniz her şey, beklediğiniz hiçbir şey. Komik, şaşırtıcı, karanlık. Daha önce ekranda hiç görülmeyen karakterler arasında bile keyifli bir etkileşim var. Yapımcıların Empire Strikes Back benzerini yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum, başarılı da olmuşlar.

Avengers: Infinity War, temelde Captain America: Civil War filminden daha az mücadeleye sahip. Civil War filminde havalimanı sahnesini benim gibi sevenler bu film için çıldıracaklar, sevmeyenler ise bu filmde 20 kat fazla sıkılacaklar.

Kişisel olarak, eğer normal bir sinema salonunun normal bir gösterisinde ilk defa Infinity War’u izliyor olsaydım, film bitince bir başka bilet daha alırdım ve ikinci kez izlerdim.

Başka bir şey: uzun metraj filmleri inceliyorum ve bir izleyici kitlesinin bu geceki Infinity War seyircisi gibi tepki gösterdiğini daha önce hiç görmedim. Şaşırtıcı bir deneyim oldu. (Ve filmi evde tekrar izlemem için başka bir sebep)

Spoiler vermeden Avengers: Infinity War duyguları. Belirli bir sırada: (emojiler) Başka bir şey söylemiyorum.

Marvel, yaklaşık 10 yıldan beri bu filme hazırlanıyor. İzleyicilerin son yıllarda en çok beklediği film olan Infinity War’a gelen ilk tepkiler bu şekilde. Film, 27 Nisan 2018’de vizyona girecek, ancak yaklaşık 1 ay önceden biletler ön siparişe açıldığı için ilk hafta yer bulma konusunda sıkıntı yaşanabilir. Muhtemelen bunun için ek salonlar açılacaktır.