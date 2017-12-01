Avengers: Infinity War, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı!

Marvel Sinematik Evreni’nin yeni halkası ve aynı zamanda Avengers serisinin 3. filmi olma özelliği taşıyan Infinitry War’ın ilk fragmanı, 24 saatte tüm zamanların en çok izlenilen fragmanı oldu.

İlmek ilmek örülen bir senaryo, her birisi ayrıntılı olarak işlenmiş kahramanlar, artık neredeyse 20 filme dayanan arka plan hikayeleriyle Avengers’ın yeni filmi, şimdiden 2018’in en çok merak edilen yapımları arasına girmeyi başardı.

Kolay değil, neredeyse 10 yıldır devam eden hikaye örgüsünden bahsediyoruz. Bu süreçte izleyici hiç sıkmamak ve her kahramanla farklı duyguları yaşatıp, farklı dünyalar sunmak takdiri hak ediyor. Üstelik tüm bu hikayelerin birleştiği bambaşka bir seri yaratmak ve sinema rekorlarını altüst etmek Marvel Studios’un başarısını gösteriyor.

Avengers:Infinity War’ın ilk fragmanı önceki gün yayınlandı:

Bu kez bütün süper kahramanları, evrenin en güçlü ismi Thanos’a karşı savaşırken göreceğiz. Thanos birisi Doctor Strange’de bulunan ve diğer Vision’da bulunan Sonsuzluk Taşları’nı ele geçirmeye çalışacak. Bu savaş, Asgard’dan Dünya’ya farklı yerlerde büyük yıkım ve mücadeleye neden olacak.

Marvel'e göre, filmin fragmanı yayınlandığı ilk 24 saat içinde 230 milyon izlenmeye ulaştı. Bu, tüm zamanların ilk 24 saat rekoru demek oluyor. Bundan önceki rekor, geçtiğimiz yıl vizyona giren Fate of the Furious filmine aitti ve 139 milyondu. Yani rekor adeta Hulk tarafından parçalanmış durumda.

"@Avengers #InfinityWar'ı, 24 saat içinde 230 milyon görüntüleme ile tüm zamanların en çok izlenen fragmanı yapan, evrendeki en iyi taraftarımıza teşekkür ederiz! 4 Mayıs günü görüşürüz."

Senaristliğini Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’ndan tanıdığımız Christopher Markus ve Stephen McFeely ikilisinin yaptığı filmde, yönetmen koltuğunda Joe ve Anthony Russo ikilisi oturuyor.

4 Mayıs 2018'de tüm dünyada gösterime girecek filmdeki süper kahramanları canlandıracak ve her biri başrolde olacak oyuncuların listesi şöyle:

Robert Downey Jr (Iron Man)

Chris Hemsworth (Thor)

Chris Evans (Kaptan)

Mark Ruffalo (Hulk)

Scarlett Johansson (Black Widow)

Jeremy Renner (Hawkeye)

Samuel L. Jackson (Nick Furry)

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel (Galaksinin Koruyucuları),

Don Cheadle (War Machine)

Anthony Mackie (Falcon)

Sebastian Stan (Kış Askeri)

Paul Bettany (Vision)

Elizabeth Olsen (Scarlett Witch)

Tom Holland (Spider Man)

Benedict Cumberbatch (Doktor Strange),

Paul Rudd (Ant Man)

Tom Hiddleston (Loki)

Josh Brolin (Thanos)

Sabırsızlıkla bekliyoruz.