Marvel Sinematik Evreni’nin salkım saçak senaryolarının ve kahramanlarının bir araya geldiği yeni Avengers filmi Infinity War’dan 30 saniyelik fragman geldi. Kısa da olsa pek çok şey gördüğümüz fragman, ABD’deki Super Bowl etkinliğine özel olarak yayınlandı.

ABD’de her yıl milyonların canlı olarak izlediği Super Bowl etkinliği başladı. Dünya üzerinde Amerikan futboluna merak duyan herkesin ilgiyle takip ettiği etkinlik ülkemizde pek ilgi çekmese de düzenlendiği tarihlerde yayınlanan fragmanlar ve reklamlar, epey ilgi çekici oluyor.

Uzun yıllardır kötülüğün karşısında evrensel bir sembol olarak sinema dünyasında fırtınalar estiren Marvel kahramanlarının bir arada olduğu Avengers da bu ilginin sürekli odağında bulunuyor. Her yapım şirketinin yaptığı gibi Marvel de Super Bowl için özel ve kısa bir fragman yayınladı. Bu fragmanda, 29 Kasım’da yayınlanmış ilk fragmanın bazı sahnelerinin devam ettiğini görüyoruz.

Yolda karşılaşan ve üçüncü filminin sonunda bıraktığımız Thor ve Galaksinin Koruyucuları ekibi, arkadaşlarının yanına, felaketin tam ortasına doğru yol alıyor. Ardından Loki’yi pek de iç açıcı olmayan bir ifade ile görüyoruz. Avengers’ın ilk filminde kahramanlarımızın karşısında yer alan Loki, Infinity War filminde de bizlere bir sürpriz yapabilir.

Ardından Örümcek Adam’ın ilk fragmanda trende giderken gördüğü ve muhtemelen hemen sonrasında yeni kostümüyle yanına gittiği bir çeşit portalın üzerinde görüyoruz. Peter maskesini çıkartıyor ve bundan hiç endişelenmiyor. Çünkü üzerinde bulunduğu cisim onu atmosferin dışına kadar çekmiş. Muhtemelen sahnenin devamında, ekipteki diğer kahramanlardan birisi Peter’ın başına açtığı bu beladan onu kurtaracak.

Artık dünyayı koruma görevlerinin ve Kaptan Amerika’da kahramanları birbirine düşüren politik ayrılıkların bir kenara bırakıldığından eminiz. Çünkü bu kez kahramalarımızın karşısında Thanos adında bir kötülük yer alıyor. Thor’un dünyaya döndüğünü göremesek de Galasinin Koruyucuları ile birlikte geleceklerini anlıyoruz.

Ardından gözler, Black Panther’in yuvası olan Wakanda’ya çevriliyor. Burada onu Kaptan Amerika ile birlikte görüyor ve Kaptan’ın yeni kostümü hakkında fikir sahibi oluyoruz. Wakanda’nın gelişmiş teknolojisi sayesinde yeni nesil bir kalkana kavuşan Kaptan, bu kalkanı artık sırtında taşıyıp oraya buraya fırlatmayacak. Çünkü Iron Man’i andıran bir şekilde kolunu içine alan açılır bir sisteme sahip. Wakanda’da geçen sahnenin kısa tutulmasının nedeni, henüz hayranların Black Panther filmini izlememesi olabilir.

Fragmanın sonunda başka gezegenlerde top yekün savaşa giden eksik Avengers ekibini, dünyada tam bir ekip işi çıkartması muhtemel Doktor Strange ve Iron Man’i görüyoruz.

Marvel, iki film şeklinde olacak Infinity War ile pek çok kahramana veda edeceğimizi doğrulamasa da bu filmin bir dönüm noktası olduğu açık. Muhtemelen veda edeceğimiz kahramanlar Iron Man ya da Kaptan Amerika gibi serinin taşıyıcısı olan yüzler olacak. Onların yeri ise Örümcek Adam ve Black Panther gibi kahramanlarla doldurulacak.

Yeni fragmanda, Sonsuzluk Taşları’nın peşinde koşacak olan Thanos’un bakışıyla veda ettiğimiz Infinity War, Mayıs 2018’de vizyonda olacak.