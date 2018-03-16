Marvel, uzun yıllardan beri alt zeminini hazırladığı Avengers: Infinity War filmine 1.5 ay kala yeni bir fragman paylaştı.

Marvel yine yaptı yapacağını. Uzun yıllardan beri hemen hemen her filminde Thanos’un hikayesine gönderme yapan Marvel, sonunda Avengers Infinity War filmi ile bu süper kötü karakterin hikayesine başlıyor. Marvel evrenindeki onlarca kahramanı bir araya getiren yeni film öncesinde bir fragman daha yayınlayan Avengers, ağzımızı yine açık bırakmayı başardı. Filmin yayınlanan fragmanına göre, böylesine dolu bir filmi 2-2.30 saate nasıl sığdıracaklar bilmiyorum, ancak filmin aksiyon dozajının baştan sona yüksek olacağını öngörebiliriz.

Diğer Marvel filmlerindekinin aksine ölüm oranının bir hayli yüksek olması beklenen Avengers: Infinity War’ın fragmanları da bunu kanıtlar nitelikte. Doctor Strange, Thor gibi karakterlerin zor durumda olduğunu gösteren yeni fragman, Marvel’ın çok uzun yıllardan beri alt zeminini hazırladığı Thanos’u da fazlasıyla gösteriyor.

Filmin hikayesine baktığımızda, diğer filmlerde gördüğümüz gibi çok güçlü olmak isteyen bir kötüyü engellemeye çalıştıklarını görüyoruz. Sonsuzluk taşlarını toplayıp çok güçlü bir varlık olmak isteyen Thanos’u engellemeye çalışacak kahramanlarımız, bu sefer karşılarında çok ama çok daha zor bir rakip buldular.

Avengers: Infinity War’un muhtemelen son fragmanını yayınlayan Marvel, fragmanın sonuna güzel de bir diyalog eklemiş. Spider-Man ile Doctor Strange arasında geçen bu diyalog, Marvel filmlerinin sonunda görmeye alışık olduğumuz final sahnelerine benziyor. Avengers: Infinity War’un yayınlanan son fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu arada film, 27 Nisan 2018’de izleyicilerle buluşacak.