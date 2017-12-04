Justustice League Kahramanları, Avengers Fragmanını İzledi!

Geçtiğimiz hafta yayınlandıktan sonra büyük sükse yaratan, Marvel Sinematik Evreni’ni arapsaçı gibi bir senaryoyla bir 3. kez bir araya getiren Avengers Infinity War filminin fragmanı, bir diğer kahramanlar birliği Justice League ile alay malzemesi oldu.

Herkes sinema dünyasındaki DC ve Marvel rekabetinin kızıştığının farkındadır. Efsanevi Kara Şovalye serisinin bittiği yıllarda temelleri atılan Marvel sinema dünyası, her bir karakterinin bağımsız film serilerine sahip olduğu yaklaşık 20 filmlik dünya haline geldi.

Bu yükselişe bir dur demek isteyen DC yapımcıları, Warner Bros ile masaya oturdu ve işe Men of Steel ile başladı. Açıkçası Superman’in solo filmi, gelecek filmler için umut veriyordu. Fakat Batman Vs. Superman yapımı beklenileni vermedi. Ardınan aynı evrene ait sadece kötülerin yer aldığı, Joker karakteriyle parlamasını beklediğimiz Suicide Squad yayınlandı. Bu film de beklenileni karşılamayınca gözler Wonder Woman’a çevrildi ve bu kez DC işi başarmış görünüyordu.

Nitekim serinin kötü kaderi, kahramanların ilk defa bir araya geldikleri Justisce League ile devam etti. Her filme fazlasıyla eğlence ögesi atma merakı nedendir bilinmez, DC çizgi romanlarındaki karanlık hava, Batman’in gülüşleriyle yok oldu. Ancak Batman, kendine has çizgisiyle DC’nin Demir Adam’ıydı. Fakat çoğu otoriteye göre hiç de başarılı durmuyor. Özellikle Justice League filmini izleyenler farkına varmışlardır.

Gittikçe kızışan rekabet ortamı, Bir Avengers hayranı için yeni filmin fragmanıyla birlikte alay konusu oldu:

Batman’in sokakların emniyetinden sorumlu Gotham’ın baş komiseri Gordon, Justice League kahramanlarına “Konuşmamız gereken şeyler var ve bundan hoşlanacağınızı düşünmüyorum” diyerek, onlarla bir çatıda buluşuyor.

Filmden alınan bu sahnede kahramanlar ellerindeki tabletten Avengers: Infinity War için yayınlanan rekortmen fragmanı izliyorlar. Her bir dönüm noktasında şaşkınlığını gizleyemeyen Batman ve Wonder Woman fragman bittiğinde, Flash’tan bile hızlı davranarak olay yerini terk ediyorlar:

Avengers: Infinity War, 4 Mayıs’ta vizyonda olacak.