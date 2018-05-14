Avengers: Infinity War Gişe Rekorlarını Alt Üst Ediyor!

Marvel sinematik evreninin şimdilik son filmi olan Avengers: Infinity War, adeta para basmaya devam ediyor.

Dünya çapındaki başarısı zaten malumunuz olan Avengers, bu hafta itibarı ile Çin'de de sinema izleyicileriyle buluştu. Gördüğü büyük ilgi sonrası Avengers, tüm zamanların en iyi çıkış yapan filmleri listesinde beşinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta 1 milyar dolar barajını en hızlı aşan film olmayı başaran Avengers, Disney'in yaptığı açıklamaya göre Çin'deki açılış haftasında 200 milyon dolarlık korkunç bir hasılat elde ederek toplam 1.6 milyar dolara ulaştı.

Dünya çapındaki hasılatıyla bu kadar kısa bir sürede 2012'deki The Avengers'ın ve Furius 7'nin 1.5 milyar dolarlık rekorunu şimdiden geçen The Avengers: Infinity War, Marvel'ın yüzünü güldürmeye devam edecek gibi görünüyor.

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