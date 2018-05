Infinity War, kırdığı gişe rekorları ve film boyunca yaşanan ölümler ile bir haftadır gündemden düşmüyor. Filmde ölen karakterlerin devam filmlerinde bir şekilde geri döneceğini düşünen izleyicilere ise filmin senaristlerinden kötü haber geldi. Yazının devamında bolca spoiler bulunuyor ve eğer filmi henüz izlemediyseniz, okumamanızı öneririz.

Avengers: Infinity War geçtiğmiz hafta vizyona girdi ve tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Vizyona girer girmez gişe rekorları kırmaya başlayan film, aynı zamanda film boyunca yaşanan ölümler ile de çok konuşuldu. Film boyunca birçok süper kahraman hayatını kaybetti ve her ne kadar çizgi romanlara da dayanarak izleyiciler benzer tahminlerde bulunsa da aynı anda bu kadar kahramanın öldüğünü görmek oldukça sarsıcı oldu.

Fantastik bir evrende yaşanan her ölümün bir geri dönüşü olabiliyor ve izleyiciler de aynı beklenti ile ölen karakterlerin bir şekilde devam filminde geri dönebileceğini umut ediyordu, ancak filmin senaristleri Christopher Markus ve Stephen McFeely yaşanan tüm ölümlerin gerçek olduğunu ve buna alışıp 'yas tutmaya' başlamamız gerektiğini söyledi.

Loki, Heimdall, Gamora, ve Vision karakterlerinin geri dönmeyeceği kesin ve Spider-man, Doctor Strange gibi karakterlerinde artık serinin diğer filmlerinde yer almayacağı söyleniyor. Çizgi romanlarda ölen karakterlerin geri getirilmesinin kolay olduğunu ve izleyicilerin bu yüzden böyle beklentilere kapıldığını söyleyen senaristler, film evreninde bunları gerçekleştirmenin o kadar da kolay olmadığını ve bu yüzden ölümlerin kalıcı olacağını söylüyor.

2019 senesinde yeni filmin gelmesi ile, tüm merak edilenler cevaplanacak, ancak o zamana kadar daha pek çok teori okuyacağız gibi görünüyor. Senaristler her ne kadar benzer açıklamalar yapmış olsalar da, Spider-Man, Guardians of the Galaxy gibi filmlerin çıkacak olması, bazı karakterlerin geri döneceğini bizlere gösteriyor.