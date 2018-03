Avengers: Infinity War Öncesinde Ruh Taşıyla İlgili 5 Teor

Marvel'ın son şaheseri olan Infinity War gün geçtikçe biraz daha yaklaşırken yaklaşırken, Sinematik Evren içerisinde küçük küçük de olsa değinilen Sonsuzluk Taşları daha büyük önem kazandı. Bu yazıda, bu taşlarla ilgili olarak geliştirilen 5 temel teoriyi ele alıyoruz.

Marvel'ın Kenan Komutan da dahil olmak üzere son yıllarda beyaz perdede izlediğimiz tüm kahramanların Thanos'a karşı büyük bir mücadele vereceği 'Avengers: Infinity War' filmi, iki aydan kısa bir süre sonra beğenimize sunulacak. Filmin harika olacağı şimdiden belli ancak Marvel Sinematik Evreni ile yakından ilgilenenler için bazı detaylar öne çıkıyor. Tabi birçoğumuz bunun bir detay olmadığı yönünde itirazlar dile getirecektir ama olsun.

Sonsuzluk Taşları, Marvel tarafından ustalıkla işlenmiş 'değerli taşlar. Altı adet olduğu bilinen bu taşlar, Zaman, Uzay, Güç, Zihin, Gerçeklik ve hiç görmediğimiz Ruh adına sahipler ve birleştirildiğinde evrendeki en güçlü nesneyi oluşturuyorlar. Halihazırda 5'inin nerde olduğunu biliyoruz; Zaman Doktor Strange'de, Uzay Loki'de, Güç Nova Ordusu'nda Zihin taşı Vision'da ve Gerçeklik Koleksiyoncu'da. Peki hiç görmediğimiz Ruh Taşı nerede? İşte bununla ilgili bazı teoriler bulunuyor.

1- Hep Wakanda'daydı

En popülerden teorilerden biri, bol miktarda vibranyuma sahip olmasının yanı sıra Wakanda'nın büyük insanlarının, belki de bilmeden Ruh Taşı'nı da barındırdığı yönünde dile getiriliyor. Zira, Black Panther filminde de gördüğümüz gibi Wakandalılar ruhlar dünyasına girebiliyorlar. Bu başka nasıl olabilirdi ki. Yeni filmle birlikte Wakanda artık gerçek gücünü ortaya çıkardı ve Dünya ve ötesinin dikkatini çekti. Buna taşlara olan takıntısı taa Guardians of the Galaxy'den bildiğimiz Thanos da dahil.

2- Asgard'a mı Baksak

Thor: The Dark World filmini izlediyseniz Heimdall'ın 9 diyardaki varlıkların hepsini görebildiğini hatırlarsınız. E haliyle bu diyarların hepsinde trilyonlarca ruh yaşıyor. Bu teori Heimdall'ın Ruh Taşı ile bağlantısı olduğunu öne sürüyor. Taş, turuncu gözlerinde ya da göğüs kafesini koruyan zırhının altında olabilir. Thor Age of Ultron'da, Ruh Taşına yönelik arayışında Thanos tarafından görülebilen ancak görme güdüleri kaybolmuş bir görüşü kapalı Heimdall'a sahipti.

Taş eğer Heimdall'da olmasaydı, birçok kişi onun Odin'in göz bandının arkasında olabileceğini düşünebilirdi. Ancak halihazırda Asgardialılar zaten bir Sonsuzluk Taşı'na sahipler ve iki taşı birbirine yakın tutmanın iyi bir şey olmadığını düşünüyorlar.

3-Tony Stark?

Tony, ark reaktörü yüzünden olduğunu varsaysak da, Loki'nin asası tarafından kontrol edilemedi. Yeni filmin fragmanında Banner ve Strange'ın donmuş halde durduğu sırada Tony'nin hareket ettiği bir sahne var. Bu onun Zaman Taşı'ndan etkilenmediğini gösteriyor. Eğer Tony, Ruh Taşı'nı ark reaktörü oluşturmak için kullandıysa, bu onun vücudunun diğer taşlara tepkisini açıklardı.

Belki de Stark, Ruh Taşı'nı Infinity War'da kazanacak ve sonsuza kadar saklanması istenecek.

4- Guardians Vol. 3'de Her Şey Ortaya Çıkacak

Popüler ve akla yatkın bir teori, taşın, Guardians of the Galaxy 3'te Adam Warlock ile ortaya çıkacağı yönünde. Karakterin çizgi romanlarda Ruh Taşı ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu biliniyor. Zira karakterin filme dahil olacağı Vol 2'de inceden gösterilmişti.

Guardians of the Galaxy 3 ile ilgili konuşuyorsak taşın Ego ile olacağını da söyleyebiliriz. Ya da bir şekilde Peter Quill'in insan annesi Meredith ile bağlantılı olabilir. Çok da inanılmayan çılgın bir teori, Koleksiyoncu'ya yakınlığı bilinen sarhoş, konuşan bir ördek olan Howard the Duck'ı işaret ediyor.

5- Başka Bir Yerde

Taşı göremememizin sebebi belki de zaten Thanos'da olmasıdır. Thanos sadece diğer 5 taşı toplamaya çalışmaktadır. Olamaz mı? Belki de eski Wasp Janet Van Dyne onu kuantum aleminde buldu ve Ant-Man'le birlikte koruyorlar. Belki de aslında 2019'da çıkması beklenen Captain Marvel'a saklıyorlar.

Dürüst olmak gerekirse, Infinity War'da beş tane taş ve 9238749 karakter olduğu düşünüldüğünde, belki de en iyisi budur diyebiliriz. 6. taş her şeyi bozabilir.