'Avengers: Infinity War' Özeti Birilerinin Ölümüne Delalet

Marvel Studios'un yayınladığı özet, Infinity War'da bazı ölümlerin gerçekleşeceğine delalet ediyor.

Avengers: Infinity War’dan sonra Marvel Cinematic Universe’te işler eskisi gibi olmayacak. Bu durum iyi insanların da ağır kayıplar vermelerine neden olabilir. Yeni ve önemli Avengers filmi için hazırlanan bir özette Marvel Studios, MCU’nun ‘ölümcül güç gösterisi’nin reklamını yapıyor.

Marvel Çarşamba günü Avengers: Infinity War için kurgu özeti yayınladı. Disney’in sahibi olduğu Marvel Studios’un 19. filmi bu. Marvel Studios, Kozmik Dev Thanos (Josh Brolin)’un, tüm evren üzerinde muhteşem bir güç kazanmasını sağlayacak olan ‘Infinity Stones (Sonsuzluk Taşları)’nı toplamaktan alıkoymak için inanılmaz sayıda süper kahramanı bir araya getirecek.

Yayınlanan özet, ölüm ve ‘yok oluş’a işaret ediyor. Bu aynı zamanda Infinity War’un, yapımın en popüler süper kahramanlarından bazılarını öldüreceği anlamına geliyor olabilir mi? Thanos gibi ciddi bir tehdidin söz konusu olduğu bu gibi bir durumda, olabilir.

Marvel Universe’ün ölüm gibi ciddi yankılar olmadan devam ediyor olması, bir süredir Marvel aleyhinde eleştirilere neden oluyordu. Tüm Marvel kahramanlarının yenilmez görünmeleri, heyecanı ortadan kaldırıyor. Üstelik Captain America: Civil War’da hava alanı savaşı gibi şeyler, izleyicinin dikkatini çekiyor olmakla birlikte, kahramanların büyük bölümünün başlarına bir şey gelmeden yollarına devam ediyor olmaları ise, seyircinin gerginlik hissetmesini zorlaştırıyor (Zavallı Rhodey haricinde).

Filmde öldürülen tek ana MCU karakteri S.H.I.E.L.D. ajanı Phil Coulson (The Avengers) ve ‘Warriors Three (Thor: Ragnarok) oldu. Buna rağmen Coulson ekran dışında yeniden dirilmiş, Warriors Three ise o denli dramatik biçimde sigortalanmıştı ki, Thor: Ragnarok’taki ölümleri seyircinin pek dikkatini çekmemişti.

Şimdi, Avengers: Infinity War’da ölüm kavramının devreye girmesiyle birlikte MCU sevilen kahramanlarından bazıları arasında temizliğe başlayabilir. Örneğin Captain America’nın günleri sayılı olabilir.

Infinity War’a dair başlıca fotoğraf geçtiğimiz yıl ortaya çıkmış, henüz isimlendirilmeyen Avengers 4 üzerindeki çalışma ise, daha geçtiğimiz hafta bitmişti.

Avengers: Infinity War, 4 Mayıs’ta gösterime girecek.