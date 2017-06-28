Iron Man, Yeni Zırhı ile Avengers: Infinity War Setinde!

Çekimleri devam eden Avengers: Infinity War setinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kez Iron Man'in yeni zırhı da ortaya çıktı.

Marvel Sinematik Evreni'nin şüphesiz en büyük filmi olacak, hatta bir nevi "Marvel Sinematik Evreni'nin finali" olarak adlandırabileceğimiz Infinity War'un çekimleri hala devam etmekte. Bu zamana kadar MCU dahilinde karşımıza çıkmış bütün süper kahramanların (hatta daha fazlasının) beyaz perdede bir araya geleceği filmden, meraklandıran set fotoğrafları gelmeye devam ediyor.

Bu kez gelen fotoğraflarda, Iron Man, Dr.Strange ve Hulk üçlüsünü bir arada görmekteyiz (aynı zamanda iki Sherlock Holmes'ü yan yana görmek de bir ayrı kefiy). Gelen görsellerden anlaşıldığı kadarıyla, aksiyonun içine doğrudan dahil olacak üçlü, şüphesiz birlikte unutulmaz sahnelere de imza atacak. Fakat söz konusu görüntülerde asıl gözümüze çarpan şey, Iron Man'in yeni zırhı.

Boy gösterdiği her Marvel filminde farklı bir zırh ile karşımıza çıkan Iron Man, Infinity War'da da yeni bir kostümle olacak. Söz konusu kostüm, -bence- bu zamana kadar Iron Man'in giydiği kostümler içinde en fazla çizgi roman hatlarını taşıyanı diyebilirim. Alışık olduğumuz Iron Man zırhlarına nazaran keskin değil, daha estetik hatlara sahip olan zırh, muhtemelen Civil War'da da olduğu gibi 'Bleeding Edge' zırhı olarak karşımıza çıkacak ve Civil War'dakinin aksine, daha da 'nanoteknoloji' barındıran bir zırh olacak.

Avengers: Infinity War, 4 Mayıs 2018'de vizyona girecek. Filmde 60'tan fazla Marvel karakterinin mevcut olacağını bir kez daha hatırlatalım.