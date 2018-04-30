Infinity War'dan Tarihin En Yüksek Hafta Sonu Açılışı!

2018, Marvel ve Disney’in yılı olmaya devam ediyor. Black Panther solo filminden sonra çok daha yüksek gişe beklentisine sahip olduğumuz Avengers: Infinity War, ilk hafta sonunda tarihi bir başatıya imza attı. Yapım, vizyona girdiği ilk hafta sonunda dünyanın en çok izlenen filmi oldu. Sadece 2 günde, dünya çapında 630 milyon dolar hasılat elde etti.

Marvel sinematik evreninin düğümlerinin çözülmeye başladığı, salonlardan çıkanların karmakarışık duygular içinde olduğu Avengers: Infinity War, sinema sektörünün en çok kazanan filmi olmak adına rekorları bir bir kırmaya başladı. Filmlerin vizyona girdikleri ilk hafta sonu rakamları oldukça önemlidir. Bu bağlamda Infinity War, küresel çapta 630 milyon doları kasasına indirerek yapımcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamış oldu. Cuma gününden bu yana beyaz perdede olan yapım, adım adım zirveye doğru yükselmeye devam edecek.

Açılışı yapılan hafta sonunda dünyanın en çok izlenen filmi Fate of the Furious idi. Yapım, Çin dahil ilk hafta sonunda toplam 541 milyon dolar para kazanmıştı. Avengers, Çin’de vizyona gireceği 11 Mayıs tarihinden önce bu rekoru kırdığından dolayı yakın zamanda önemli bir sıçrama daha görebiliriz. Ayrıca yapım, henüz Rusya’da da vizyona girmiş değil.

İlginç bir şekilde Avengers: Infinity War izleyicilerinin yaş ortalaması 25’in üzerindeydi. Bu da Marvel’in son 10 yıldır yaptığı medya planlamasındaki tutarlılıkları gösteriyor. Söz konusu 10 yılda vizyona giren diğer 19 filmin toplam hasılatına Infinity War da eklenirse rakam 15.5 milyar dolara çıkıyor. Hasılatın çok daha yukarılara çıktığını görmek için iki ay beklemek yeterli olacaktır.