Avengers: Infinity War'a Dair Bir İlginç Detay Daha Çıktı!

Hem gişe konusunda hem de yaratıcılık konusunda oldukça başarılı olan Avengers: Infinity War, tüm karakterleri tek bir filmde toplamıştı. Son günlerde ikinci filme dair birkaç detay daha ortaya çıktı.

Infinity War senaryo yazarları Christopher Markus ve Stephen McFeely, The New York Times gazetesine bir röportaj verdi. Filme dair oldukça önemli detaylar veren Markus ve McFeely elbette bazı spoilerlar da verdi. Bu yüzden Infinity War'u izlemediyseniz bu yazıyı okumanızı pek tavsiye etmiyoruz.

Christopher Markus ve Stephen McFeely, Thanos'un filmdeki ömrünü yarıladığını ve devam filmininin Infinity War'u tamamlayacağını söyledi. Avengers'ın dördüncü filmi olacak Infinity War - Part 2'de Thanos yer alacak, ancak önceki filme göre çok daha değişik bir karaktere bürünecek.

Markus: "Bu yüzden senaristler, Marvel Sinematik Evreni'nin en önemli anı için seyircileri bekletmek yerine bunun için bir film çekmeye karar verdi. Film tamamen trajik bir sona doğru ilerledi. Sonrasında ise şu an anlatamayacağım bazı detaylar gerçekleşti." dedi.

Avengers: Infinity War'un finalini ve seyircilerin tepkilerini gören senaristlerden McFeely: "Sonumuzun nereye gideceğini tahmin etmek şimdilik oldukça zor." dedi. Avengers: Infinity War'ın ikinci kısmı 3 Mayıs 2019'da sinemalarda olacak.