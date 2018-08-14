  • Avengers: Infinity War'un Komik Çekim Hataları Yayınlandı

Avengers: Infinity War'un Birbirinden Komik Çekim Hataları Yayınlandı (Video)

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Avengers: Infinity War'un 14 Ağustos itibariyle raflarda yerini alacak Blu-ray versiyonuna özel, çekim hataları tanıtım videosu yayınlandı.

Vizyona girdiği ilk günden neredeyse bu zamana kadar gündemden düşmeyen Avengers: Infinity War, beklenmedik finali ile herkesi üzmüş olsa da serinin devam filmi için bıraktığı açık kapılar ve ihtimaller nedeniyle birçok sinemaseverin yakın takibinde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde filme dair dijital kopyaların satışına başlandığını duyurmuştuk. Bugün itibariyle Blu-ray olarak da erişilebilir olan Avengers: Infinity War, yayınladığı yepyeni bir fragman ile filmin fanatiklerine göz kırptı.

Blu-ray içerisinde birçok kesilmiş sahne bulunacağı biliniyor olsa da son derece eğlenceli sahnelere sebep olmasıyla bilinen çekim hataları kısmına dair  bir bilgi bulunmuyordu. Marvel cephesi tarafından yayınlanan fragman, bu konuya dair merakı ortadan kaldırdı. 42 saniyelik çekim hatalarına dair bir tanıtım videosu yayınlayan ekip, sinemaseverleri bir hayli eğlendirmeyi başardı.
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Çekim hatalarını, kesilmiş sahneleri ve daha birçok sürprizi barındıran Avengers: Infinity War Blu-ray’ine bugünden (14 Ağustos) itibaren ulaşmak mümkün.

 

Kaynak : https://www.youtube.com/watch?v=czG7IhSL6EU
Etiketler: blu-ray, avengers: infinity war, çekim hataları
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