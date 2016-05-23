Avengers Kahramanlarının İllüstrasyonlarını Yapan Kadın

İllüstrasyon ve karakterleri karikatürize etme konusunda uzmanlaşmış Xi Ding, Avengers karakterlerini diğer çizerlerden oldukça farklı bir şekilde resmediyor.

Avusturya'da yaşayan sanatçı Xi Ding, Marvel'ın Avengers film kahramanlarını diğer sanatçılar gibi eskizini alıp çizmek yerine farklı bir yol izlemiş. Avengers kahramanlarının filmdeki hallerinden ilham alan Ding, ortaya oldukça iyi işler çıkarmış.

Xi Ding, yaklaşık on yıldır yüz tasarım uzmanı ve altı yıl boyunca dijital illüstrasyon alanında kendi eserlerini oluştururuyor. Bu uzmanlıkları, Xi Ding'in yüz tasarımı konusunda oldukça kaliteli şeyler yapmasına yaradı.

Ding: "Tüm Avengers çizimlerimde 2,9 inç iPad Pro çizim uygulamasını ve Apple Pencil kullanıyorum." diyor. Her bir çalışma uzaktan bakanları oldukça memnun etse de Ding, eserlerinin kendisini pek de tatmin etmediğini söylüyor. Ding: "Bazı yüzleri karakterize etmek oldukça zor. Örneğin; Chris Evans tarafından oynanan Captan America çizimim neredeyse bir haftamı aldı, ancak yine de sonuç benim hiç içime sinmedi."

Dilerseniz lafı çok uzatmadan, Xi Ding'in çalışmalarına bir göz atalım:

Doctor Stranger (Benedict Cumberbatch)

Black Widow (Scarlett Johansson)

Tony Stark (Robert Downey Jr.)

Thor (Chris Hemsworth)

Captain America (Chris Evans)

Black Panther (Chadwick Boseman)

Her parçayı bitirmek yapması kolaymış gibi gözükse de ortalama bir illüstrasyon, sanatçının hemen hemen bir gününü alır. Bu tasarımları soranlara Xi Ding: "İlk ve en önemli adım karakterleri gerçekçi çizmek ve anatomiyi çok iyi bir şekilde anlamak. Anatomiyi anlamak konusunda çok iyi bir temele sahip olduğumu düşünüyorum. Başlamadan önce diğer sanatçıların tasarımına sık sık göz atmak da size oldukça yardımcı olacaktır." dedi.