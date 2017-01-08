Avengers Üyeleri Çizgi Romanlardaki Gibi Olsaydı Nasıl Olurdu?

Her ne kadar Avengers filmleri yüksek gişe hasılatları elde edip otoritelerden tam puan alsalar da, çizgi-roman kökenleri ile farklılıkları yüzünden bazı müdavimler tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor.

Bir çizgi-roman sinemaya uyarlandığında, üzerinde bazı ufak tefek değişiklikler yapılması şart. Çünkü çizgi romanlar, gerek kahramanların kostümleri gerekse bazı figürlerin uçlarda yaşaması nedeniyle biraz aşırı olabiliyor. Sinema uyarlamalarında, karakterlerin daha fazla izleyici dostu olması şart.

Peki Thor, Hulk, Scarlett Witch, Quicksilver, War Machine ve Hawkeye gibi karakterler, çizgi romandan birebir uyarlansaydı nasıl olurdu? Sizin için derledik:

Hawkeye(Clint Barton)

Çizgi roman versiyonundan tamamen farklı görünen bir Hawkeye ile karşı karşıyayız. Sinema filmlerinde, maske kullanımı asgari düzeye indirildi. Maskeli karakterler Spider-Man, Batman ve Deadpool gibi karakterler haricinde gülünç olarak adlediliyor. Hollywood'ta Wolverine'in efsanevi sarı kıyafetiyle hiç karşılaşmamıştık. Aynı şey modern çağın Robin Hood'u Hawkeye için de geçerli.

Thor

Thor, kıyafetinden ziyade köken hikayesi ile farklılık gösteriyor. Ne de olsa başlık dışında hemen hemen aynı bir kostümle karşı karşıyayız. Çizgi romanda Thor, ancak gerekli anlarda Thor'a dönüşebilen Donald Blake ismiyle ikinci bir karaktere sahipti. Amnezik Donald Blake, acil serviste insanların hayatını kurtaran bir tıp öğrencisiydi ve geçmişi ile ilgili sadece ufak kırıntılara ulaşabiliyordu. Marvel, bizce de haklı olarak bu hikayeyi çöpe attı.

Scarlet Witch

Filmdeki versiyonun aksine Scarlet Witch, kaos büyülerinde uzman ve X-Men'in esaslı kötü adamı Magneto'nun kızı. Öyle güçlü bir büyücüydü kü, yanlışlıkla House of M adında alternatif bir gerçeklik yaratmıştı. Kostümü ise filmdeki ağır başlı kıyafetin aksine, bir sihirbazın dikkat dağıtmak için kullandığı yardımcısının kıyafetini andırıyordu.

Quicksilver

En tartışmalı karakterlerden biri. Öyle ki Fox ve Marvel karakter üstünde anlaşamadı ve karakter, gerek X-Men gerekse de Avengers filmlerinde canlandırıldı. Film versiyonların aksine, Quicksilver kariyerine saf kötü adam olarak başlamıştı. Ne de olsa Magneto'nun oğlu olmak bunu gerektirir.

Vision

Vision, filmdeki versiyonun aksine Bruce Banner ve Tony Stark tarafından değil; orijinal Ant-Man Hank Pym tarafından yaratıldı. Alnında bulunan Sonsuzluk Taşı, filmde eklenen detaylardan; böyle bir şey çizgi romanda yok. Alnında bir maden mevcut ama bu sadece yüksek enerji oluşturup, odaklamak için kullanılıyor. Bunlara ek olarak Scarlett Witch ile romantik bir evlilik yaşan Vision, sonunda onunla evlendi.

Kaptan Amerika

Köken hikayesi filmdekiyle neredeyse birebir aynı. Ancak Kaptan Amerika, her zaman resmedildiği kadar saf bir karakter olmadı: Öldü, dirildi, beyni yıkanarak Hydra ajanına dönüştürüldü, güçlerini kaybetti, yaşlandı ve yeniden gençleşti.

War Machine

Kostümler birebir aynı diyebiliriz ama Iron Man 3'te, Rhodey, üst düzey subaylardan emir alıyor ve Demir Adam zırhlarından birini Iron Patriot'a dönüştürüyordu. Bu çizgi romanda bambaşka bir konuydu; zira Iron Patriot, Örümcek Adam'ın baş düşmanı Norman Osborn'un çarpık bir kandırmacası ve Iron Man taklidinden başka bir şey değildi.

Hulk

Bruce Banner'ın ilk dönüşümünde Hulk gri renkteydi. Ancak iyice öfkelendiğinde "Savage Hulk" olarak bildiğimiz vahşi canavara dönüşüyordu. İlk yıllarda zeka seviyesi düşüktü ama Hulk, ilerleyen zamanlarda ortalamaya yakın bir zeka kazandı. Hatta Doc Green gibi bazı uyarlamalar Banner'ın IQ testlerince ölçülemeyen olağanüstü zekası ile Hulk'ın müthiş gücünü harmanlıyordu. Maalesef, Avengers'da yine zeka seviyesi geriledi ve akılsız bir yaratığa indirgendi.