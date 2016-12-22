AVM'deki Müşterilere Korkulu Anlar Yaşatan Bir ‘E-Sigara Patlaması’ Daha!

İngiltere’nin Leeds bölgesindeki Trinity Alışveriş Merkezi’nde meydana gelen olayda e-sigara, bir adamın cebinde havai fişek gibi patladı.

Bu, son zamanlarda bizim bildiğimiz dördüncü (1,2 ve 3) e-sigara patlama vakası oldu. Daha önce iki kere ABD, bir kere de Fransa’da yaşanan elektronik sigara patlamalarına bir yenisi İngiltere’den eklendi. Leeds’teki Trinity Alışveriş Merkezi’nde meydana gelen olayda e-sigara, bir adamın cebinde olduğu sırada sanki havai fişek gibi patladı. Patlamanın etkisiyle korkudan hızla kollarını kaldıran adamın koşturduğu sırada da cebinden dumanlar çıkmaya başlıyor.

Olayı daha tehlikeli kılan kısım ise patlamanın bebek arabasının yalnızca birkaç adım yanında gerçekleşmiş olması. E-sigara bir şekilde pusetin içine düşmüş olsaydı, yüreğimizi burkan görüntülerle karşılaşabilirdik. Neyse ki gerçekleşmedi.

19 Eylül günü saat 20.30 sularında gerçekleşen olayın görüntüleri ise henüz ortaya çıkmış.