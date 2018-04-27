AB, Arılara Zarar Veren İlaçların Kullanımını Yasakladı!

Avrupa Birliği 2013 yılında arılara zarar veren ilaçlar ile ilgili olarak bir yasayı yürürlüğe koymuştu. Ancak şimdilerde durumu daha da etkili hale getiren AB, arılara zarar veren böcek ilaçlarının kullanımını kesinlikle yasakladı.

Arılar, tarımsal bitkilerin tozlaşmasını sağladığından bizim için son derece önemlidir. Bu bağlamda konunun önemini bilen yetkililer, 2013 yılında arılara zarar veren tarım ilaçları ile ilgili olarak bir yasayı yürürlüğe koymuşlardı. Şimdilerde durumu daha da sıkı hale sokmayı planlayan Avrupa Birliği, Üye Devletler ile Cuma günü yapılan toplantı sonrası, oy birliği ile arılara zarar veren böcek ilaçlarının kullanımını yasakladı.

Yasak kapsamında, neonikotinoidler olarak bilinen; imidacloprid, clothianidin ve thiamethoxam’e tamamen yasak getirildi. Daha önce konu ile ilgili yapılan araştırmalara göre de bu maddelerin arılara fazlasıyla zararlı olduğunu görülmüştü. Hal böyle olunca da AB çareyi, arılara zararlı olan bu böcek ilaçlarının sıkı politikalar ile yasaklanmasında bulmuştur.

Benzer kaygıların 2013 yılında da duyulması ile bazı neonikotinoidler sınırlandırılmıştı. Ancak son yapılan değerlendirmeler sonucu, arı popülasyonlarının düşüşe geçmesi bu kaygı ve endişeleri tekrar tetikledi. Yürürlüğe konması beklenen yasak ise özellikle Greenpeace gibi çevre gruplarını sevindirdi. Konu hakkında şu anlık nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeyen çiftçilere ise alternatif yöntemler bulunacağı ifade ediliyor. Bu noktada karar önümüzdeki hafta kesin olarak kabul edilerek, tüm yıl boyunca geçerli olacak.