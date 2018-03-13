Avrupa Birliği komisyon üyesi olan Mariya Gabriel, yaptığı açıklama ile enerji verimliliği, enerji sektörü ve sera gazı salınımı yasalarına uyulduğu sürece kripto para madenciliğinin yasal olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’nin Dijital Ekonomi ve Toplum'dan sorumlu komisyon üyesi olan Mariya Gabriel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar ile kripto para birimlerinin aşırı güç tüketen yapılarına ve bunun nasıl bir düzenlemeye maruz kalabileceği konusuna açıklık getirdi. ‘’Eğer bu aktivite için gerekli enerji kanunlara uygun bir şekilde üretiliyorsa bunu yasaklamak, hatta kısıtlamak için bile herhangi bir hukuksal dayanak bulunmamakta’’ diyen Gabriel, ‘’Kripto para madenciliği yapmak illegal bir aktivite olmadığı için, komisyon konuyla alakalı olarak henüz herhangi bir kararda bulunmadı.’’ diyerek kripto para madenciliğinin Avrupa Birliği için yasal bir faaliyet olduğunu açıklamış oldu.

Buna karşın kripto para madenciliğinin tamamen özgür olduğunu da söyleyemeyiz. Madenciliğin elektrik tüketen ekonomik bir aktivite olduğunu hatırlatan Gabriel, bu nedenle Avrupa Birliğinin ‘enerji verimliliği, enerji sektörü ve sera gazı salınımı’ kurallarına tabi olduklarını belirtti. Gabriel, ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu’nun kripto para birimlerinin, enerji tüketimi üzerinde olan artan etkisini ve talebini yakından izlemeye devam ettiğini bildirdi.

Son haftalarca düzenleyicilerin baskıları nedeni ile kripto para madenciliğinin azaldığına dair bazı haberler çıkmış olsa da özellikle Çin’de madenciliğe olan ilgi hızlı bir şekilde artmakta. Bu konu hakkında da bazı açıklamalarda bulunan Gabriel, ‘’Buna rağmen madencilik aktivitelerinin bir kısmının Avrupa’da yapıldığını göz ardı etmememiz gerekir.’’ dedi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre yalnızca Bitcoin madenciliği dünyada üretilmekte olan elektrik kaynaklarının yüzde 0,14’ünü tüketmekte.