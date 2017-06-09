Avrupa Birliği, terörle mücadeleyi kolaylaştırmak için büyük teknoloji firmalarından kişisel verileri almayı kolaylaştıracak.

Son yaşanan terör olayları sonrasında Avrupa Birliği, güvenlik kuvvetlerininin, WhatsApp, Facebook ve Google gibi firmalardan kişisel verileri almasını kolaylaştırmaya çalışıyor. Kurulan komisyon bu durumun gerçekleşmesi üzerine üç farklı seçenek sunacak.

İlk seçenek özel alana en az şekilde müdahalede bulunulmasını sağlıyor. Bu seçenekte, güvenlik güçleri, başka eyaletteki bir firmadan, o eyaletin yetkilileriyle görüşmeye gerek kalmadan veri isteyebilecek. İkinci seçenekte firmalar istendiği takdirde sorgusuz sualsiz bu güvenlik güçlerine verileri teslim edecek. Üçüncü ve en ağır seçenek ise güvenlik güçlerinin bulut verilere direk ulaşım sağlayabilmesini öneriyor.

Avrupa Birliği adalet komisyonundan Vera Jourova'ya göre bu üçüncü seçenek çok acil durumlarda yine de insanların özel hayatlarının güvenliği düşünülerek kullanılacak.

Firmalar ve güvenlik güçleri arasındaki bu savaşın galibinin kim olacağı bilinmese de Microsoft geçtiğimiz yıl İrlanda'da bulunan verileri New York'ta ki yetkililere teslim etmeyi reddederek bir davayı kazanmıştı.

Bugün gerçekleşen toplantılarda bu kapsamda değerlendirilecek verilerin hangi türde olacağı konuşuldu. Jourova, "Bence ekstrem tehditler için böyle ekstrem adımlar atmamız gerekiyor. Terörle daha etkili mücadele edebilmek için kişisel verilerin kullanılmasını doğru buluyorum" dedi. Avrupa Birliği bu yasa önerisini 2018'in başlarında uygulamaya başlamayı planlıyor.