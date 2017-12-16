Avrupa Birliği Kripto Paralar Hakkında Yeni Bir Karar Aldı

Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’nde alınan karara göre kripto para platformlarına sıkı denetleme kuralları gelecek.

Brüksel ile Pariste gerçekleşen terör saldırıları sonrası 2015-2016 yıllarında Avrupa Parlamentosuna sunulan ve 1 yıldan uzun süredir üzerinde tartışılan yönerge sayesinde; terör ve para aklama finansmanlarının engellenmesi hedefleniyor. AB Adalet Komiseri Vera Jourova, "Bugün onaylanan karar uygulanmaya başlayınca bir şeffaflık getirecek, para aklamanın ve terör finanse etmenin önüne geçilecek" dedi.

Paradise ile Panama Belgeleri’nin sızdırılmasının ardından birçok ünlü isim ve politikacının vergi kaçırdığı ortaya çıkmıştı, Bunun üzerine Avrupa Birliği, para aklama ve vergi kaçırma konularında harekete geçeceğini açıklamıştı. Toplantının ardından yönergenin gelecek 18 ay içerisinde AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasına ve ulusal yasalarda yer almasına karar verildi.

Alınan kararın uygulama konulmasının ardından daha önce kripto para ve çevirim içi döviz platformlarına yatırım yapan anonim kullanıcıların kimleri de açığa çıkacak. Terör ve kaçakçılığın önüne geçileceği düşünüldüğünde alınan kararlar yerinde ancak uygulamanın sadece söylenen kısımla kalmayıp kripto para birimlerinin daha sıkı takip edilmesi ile ilgili olduğunu da düşünüyorum.