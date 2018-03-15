Avrupa Birliği, yeni yürürlüğe girecek düzenleme ile kurallara uyanlara çok daha uzun süreli ve daha kolay bir şekilde Schengen vizesi verecek.

Ülkemiz Avrupa Birliği’ne üye olma konusunda çok uzun yıllardır anlaşmanın kıyısına geliyor olsa da Avrupa Birliği, yola bir şekilde taş koymayı başarıyor. Hal böyle olunca da Schengen vizesi almak, Avrupa’ya girmek için son derece önemli bir hale gelmiş oluyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkenin vatandaşlarının daha kolay Schengen vizesi alabilmesi hususunda önemli bir değişikliğe giderek yeni bir düzenleme hayata geçiriyor.

Bizzat Avrupa Birliği Komisyonu’nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos tarafından açıklanan düzenlemeye göre yeni kuraları ihlal etmeyecek kişiler için Schengen vizesi almak kolaylaşacak ve süresi 5 yıla kadar uzayabilecek.

Yeni düzenleme henüz resmi olarak yürürlüğe girmiş değil. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Avrupa Birliği’ne üye ülkeler düzenlemeyi onayladıktan sonra aşağıda listelenen yeni kurallar, resmi olarak devreye sokulacak.