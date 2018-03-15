Ülkemiz Avrupa Birliği’ne üye olma konusunda çok uzun yıllardır anlaşmanın kıyısına geliyor olsa da Avrupa Birliği, yola bir şekilde taş koymayı başarıyor. Hal böyle olunca da Schengen vizesi almak, Avrupa’ya girmek için son derece önemli bir hale gelmiş oluyor.
Avrupa Birliği Komisyonu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkenin vatandaşlarının daha kolay Schengen vizesi alabilmesi hususunda önemli bir değişikliğe giderek yeni bir düzenleme hayata geçiriyor.
Bizzat Avrupa Birliği Komisyonu’nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos tarafından açıklanan düzenlemeye göre yeni kuraları ihlal etmeyecek kişiler için Schengen vizesi almak kolaylaşacak ve süresi 5 yıla kadar uzayabilecek.
Yeni düzenleme henüz resmi olarak yürürlüğe girmiş değil. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Avrupa Birliği’ne üye ülkeler düzenlemeyi onayladıktan sonra aşağıda listelenen yeni kurallar, resmi olarak devreye sokulacak.
- Vize başvurularında karar süresi 15’ten 10 güne düşecek. Başvurular seyahatten üç ay yerine altı ay önce yapılabilecek.
- Elektronik başvuru yapılabilecek. Vize başvuru sahiplerinin fiziki olarak konsolosluklarda bulunmaları gerekmeyecek. Konsolosluklara sadece parmak izi için çağrılacaklar.
- Schengen ülkelerine giriş ve bu ülkelerde kalış kurallarını ihlal etmeyen vize sahiplerine sonraki başvurularında çok girişli vize verilecek. Çok girişli vizelerin süreleri, kurallara uyma sicili pozitif olanlar için kademeli olarak bir yıldan beş yıla yükseltilecek.
- Kısa süreli kalışlar için dış kara ve deniz sınırlarında, geçici nitelikte, sezona bağlı ve sadece giriş yapılan ülke için geçerli vizeler verilebilecek. Turizmi destekleme amacı taşıyan bu tip vizelerin geçerlilik süresi azami yedi gün olacak.
- Vize ücretleri 20 avroluk artışla 60 avrodan 80 avroya yükselecek.