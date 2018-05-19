2021 yılından itibaren tüm Avrupa'da geçerli olması beklenen 12 maddelik güvenli araç standartları duyuruldu.

Çağımızın en büyük yaralarından biri olan trafik kazaları her dönem haddinden fazla insanın hayatına mal olmuş ve olmaya devam ediyor. Son düzenlemeler ile Avrupa ülkelerinde bu durum biraz daha hafiflemiş olsa da özellikle araç güvenliği bir insanın hayatını kurtarmak konusunda önemini hala koruyor. Bu sebeple Avrupa Birliği 2021 yılından itibaren geçerlilik kazanacak ‘güvenli otomobil’ sistemini oturtmak istiyor.

Şartlarının yerine getirilmesi zorunlu olan bu 12 maddelik liste, uzmanların öngörülerine göre ölümlü kaza oranını %50 seviyesinde aşağı çekebilecek. Günümüzde aşağıda bulunan maddelerin bir kısmı; opsiyonel olarak sunulan ekstralar olmasına karşın, 2021 yılından itibaren hepsi birer zorunlu standart halini alacaktır.

2021 Araç Güvenlik Standartları Listesi

Gelişmiş Acil Durum Frenleme

Alkol Kilidi (Alkol ölçümü sonucu uygunsuz durumda aracın kitlenmesi)

Uyuşukluk ve Dikkat Tespiti

Olay (Kaza) Kaydedici (Kara Kutu’ya benzetebiliriz)

Acil Durdurma Sinyali

Ön Yolcu Koruma Testinden Geçerli Puan

Geliştirilmiş Emniyet Kemeri

Yaya ve Bisikletlilere Yönelik Koruyucu Çarpma Bölgesi

Akıllı Hız Yardımı

Şerit Tutma Desteği

Yan Darbe Yolcu Koruması

Arka Kamera ya da Algılama Sistemi

Genel anlamda yalnızca Avrupa değil, tüm dünya geneline de öneri olarak yansıyacak bu sistemin; uzun vadede yolları hem yayalar hem de sürücüler için çok daha güvenli hale getireceği düşünülüyor. Gerek kanuni gerek spesifik alt kollarda oldukça eleştirilen bu kararın yankıları önümüzdeki yıllar içinde son şeklini alacaktır. O zamana kadar ölümlü ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazaların daha da azalması dileğiyle, gelişmeleri sizin için yakından takip ediyor olacağız.