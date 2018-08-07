AB, Telefon Şarj Cihazları İçin Yeni Bir Düzenleme Getiriyor

Her an elimizin altında olan telefonlarımız, bizlere birçok zaman şarj konusunda sıkıntı yaratabiliyor. Bu konu hakkında bir düzenlemede bulunmak isteyen Avrupa Birliği (AB), telefon üreticilerini standart şarj cihazları kullanmaya zorlamayı planlıyor.

Bildiğiniz üzere telefon piyasası, sektör üzerindeki en canlı piyasalardan biridir. Arz talep dengesinden dolayı artan kullanım ve gelişen cihazlar, beraberinde şarj sorununu da getiriyor. Bu konu hakkında çeşitli geliştirmeler ve çalışmalarda bulunan Avrupa Birliği, telefon tüketicilerinin standart şarj cihazları kullanmaya zorlamanın gerekli olup olmadığını araştırmayı planlıyor.

Apple’ın standart olmayan Lightning konektörü de dahil olmak üzere tescilli şarj cihazlarının yasaklanması öngörülen araştırmada, eğer tüm cihazların şarj girişleri aynı olursa, tüm kullanıcılar gerekli anlarda çok daha rahat şarj cihazı bulabilirler.

On yıldan fazla süredir farklı türde şarj başlığı kullanan üreticiler, elbette ki bu zorunluluktan hoşnut değiller. Markalarının ve özelliklerinin dışına çıkma durumunda kalacak olan firmalar, üreticilerin eski şarj aletlerini kullanamamasından dolayı da zor anlar yaşayabilirler. Tabi ki bu durum sadece üreticileri değil, aynı zamanda tüketicileri de etkileyecektir. Öyle ki müşteriler yeni bir telefon aldıklarında, eski şarj cihazlarını da kullanmaya devam ederler. Ancak araştırılan bu fikir yürürlüğe girerse, bu alışkanlığın da önüne set çekilecektir.

Şu an için aslına bakılırsa çoğu marka birbiri ile benzer şarj cihazları kullanıyor. USB Type-C konektörü kullanan firmalar arasında biri var ki diğerlerinden çok daha farklı yollarda ilerliyor. Bir istisna olarak karşımıza çıkan Apple, eğer bu fikir genele yayılır ve kabul görürse, hiç memnun olmayacaktır.