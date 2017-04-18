HomeToGo ve HappyCar isimli iki site, aşırı sürat yaparak hem kendilerinin hem de trafikte yer alan kişilerin hayatlarını tehlikeye atan 6 trafik canavarının isimlerini paylaştılar.

Avrupa’da en fazla sürat yaparak ceza alan 6 kişilik listenin başında, 28 yaşında bir Cenevreli bulunuyor. Bentley Continental GT arabasıyla 120 km/h hız sınırının olduğu oto yolda 324 km/h yaptı. 1865 euro para cezası alan sürücü, aynı zamanda 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İkinci sırada ise nispeten biraz daha ünlü bir kişi var. Telecom İtalya’nın müdürü, Porsche Carrera arabasıyla en fazla 130 km/h sürat limiti bulunan otoyolda 311 km/h yaptı. 357 euro ceza alan sürücünün ehliyetinden de 10 puan düşürüldü.

Üç numarada bir Fransız bulunuyor. Audi RS4’üyle 110 km/h hız sınırlı yolda 310 km/h hız yapan sürücü, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dördüncüsü bir İngiliz. Nissan GT-R aracıyla 100 km/h hız sınırlı yolda 309 km/h hız yapan sürücünün ehliyetine 10 yıl el konuldu ve sürücü, 28 ay ev hapsiyle cezalandırıldı.

Listenin 5. sırasında Polonyalı bir sürücü bulunuyor. Porsche Panamera aracıyla 120 km/h hız sınırlı yolda 300 km/h hız yapan sürücünün ehliyeti süresiz olarak elinden aldı ve 1170 euro para cezasına çarptırıldı.

Son sırada ise 39 yaşında bir İspanyol bulunuyor. Porsche Carrera aracıyla 120km/h hız sınırlı yolda 297 km/h yapan İspanyol, hem ehliyetini kaptırdı hem de 3600 euro para cezası aldı.