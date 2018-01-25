Interpress, UEFA verilerinden faydalanarak Avrupa’da internet sitesi en fazla ziyaret edilen futbol kulüplerini açıkladı.

Taraftarlarına takımlarıyla ilgili son gelişmeleri birinci ağızdan bildirerek en doğru bilgilere ulaşmalarını sağlayan futbol kulüplerinden hangilerinin internet sitesinin en çok ziyaret edildiği açıklandı.

Toplam 25 takımın yer aldığı listede Türkiye’den Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlar yer alırken, listenin başında İspanya’nın ünlü futbol takımı Real Madrid bulunuyor. Yalnızca İspanya’da değil, dünyanın hemen her yerinden taraftarı bulunan Real Madrid’in aylık ziyaretçi sayısının 8 milyon 500 bin olduğu belirtildi. İkinci sırada ise İngiliz futbol takımı Manchester United bulunuyor. Kırmızı Şeytanlar olarak da bilinen takımın aylık tekil ziyaretçi sayısı 8 milyon 70 bin. Bir diğer İngiliz takım Liverpool ise 6 milyon 950 bin ile 3. sırada yer alıyor. Bu kulüpleri sırasıyla Arsenal ve Barcelona takip ediyor.

Toplam 25 takımın yer aldığı listede Türkiye’den bir tek Fenerbahçe ilk 10 sırada yer aldı. Fenerbahçe’nin internet sitesi, aylık 2 milyon 740 bin ile listenin 9. sırasında bulunuyor. Galatasaray ise 1 milyon 150 bin ile 25 takımlı listede 19. sırada yer alıyor.

Son dönemde yakaladığı başarı ivmesini Cenk Tosun’u rekor bonservis bedeliyle Everton’a göndererek ekonomik anlamda da taçlandıran Beşiktaş, listede kendisine yer bulamadı.