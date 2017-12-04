Yeni bir yabancı dil öğrenmek bazı kişiler için yemek yemek, su içmek kadar sıradan bir eylem olsa da bazı kişiler için stresli bir iştir. Aşağıdaki haritaya bakarak, hangi dili ortalama kaç haftada öğrenebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek istiyor fakat hangi dili öğreneceğinize karar veremiyor musunuz? Birleşik Devletler Yabancı Servisler Enstitüsü, yeni bir dil öğrenmek isteyenler için Avrupa’da konuşulan dilleri ve kaç haftada öğrenildiklerini gösteren bir harita yayınladı.

Harita, iyi derecede İngilizce bildiğiniz baz alınarak hazırlanmıştır. Eğer yabancı dil bilmiyor ya da farklı bir yabancı dil biliyorsanız, dilleri öğrenme süreniz değişiklik gösterebilir. Örneğin; İngilizce bilmiyorsanız kategori I ve II’deki dilleri öğrenme süreniz uzayacaktır.

Harita, 50’den fazla dili öğrenilme sürelerine göre 5 farklı kategoriye ayırmıştır. Bu 5 kategori dışında ana dili İngilizce olan ülkeler kategori 0, öğrenilme süresi sınıflandırılamayan ülkeler ise ‘sınıflandırılamayan'(unclassified) olarak gösterilmiştir.

İşte iyi seviye İngilizce bilenler için bazı Dünya dillerinin ortalama öğrenilme süreleri:

Kategori I - 23-24 Hafta (575-600 Saat)

Afrikaans

Danimarkalı

Flemenkçe

Fransızca

İtalyan

Norveççe

Portekizce

Romen

İspanyol

İsveççe

Kategori II - 30 Hafta (750 Saat)

Almanca

Kategori III - 36 Hafta (900 Saat)

Endonezyaca

Malayca

Svahili

Kategori IV - 44 Hafta (1100 Saat)

Arnavutça

Amharca

Ermenice

Azerice

Bengalce

Boşnakça

Bulgarca

Birmanya dili

Hırvatça

Çekçe

Estonca

Fince

Gürcüce

Yunan

İbranice

Hintçe

Macarca

İzlandaca

Kmerce

Laoca

Letonca

Litvanca

Makedonca

Moğolca

Nepali

Peştuca

Farsça

Lehçe

Rusça

Sırpça

Seylanca

Slovakça

Slovence

Tagalogca

Tayca

Ukraynaca

Urduca

Özbekçe

Vietnamca

Xhosa dili

Zulu dili

Kategori V 88 Hafta (2200 Saat)

Arapça

Katonca(Çince)

Mandarin Çincesi

Japonca

Korece

Merak ettiyseniz söyleyelim; Türkçe, kategori IV öğrenme sınıfına giriyor. Dolayısı ile ana dili İngilizce olan bir kişinin iyi bir Türkçe'ye sahip olması için için 44 hafta-1100 saat dil dersi alması gerekiyor.