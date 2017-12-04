İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek istiyor fakat hangi dili öğreneceğinize karar veremiyor musunuz? Birleşik Devletler Yabancı Servisler Enstitüsü, yeni bir dil öğrenmek isteyenler için Avrupa’da konuşulan dilleri ve kaç haftada öğrenildiklerini gösteren bir harita yayınladı.
Harita, iyi derecede İngilizce bildiğiniz baz alınarak hazırlanmıştır. Eğer yabancı dil bilmiyor ya da farklı bir yabancı dil biliyorsanız, dilleri öğrenme süreniz değişiklik gösterebilir. Örneğin; İngilizce bilmiyorsanız kategori I ve II’deki dilleri öğrenme süreniz uzayacaktır.
Harita, 50’den fazla dili öğrenilme sürelerine göre 5 farklı kategoriye ayırmıştır. Bu 5 kategori dışında ana dili İngilizce olan ülkeler kategori 0, öğrenilme süresi sınıflandırılamayan ülkeler ise ‘sınıflandırılamayan'(unclassified) olarak gösterilmiştir.
İşte iyi seviye İngilizce bilenler için bazı Dünya dillerinin ortalama öğrenilme süreleri:
Kategori I - 23-24 Hafta (575-600 Saat)
- Afrikaans
- Danimarkalı
- Flemenkçe
- Fransızca
- İtalyan
- Norveççe
- Portekizce
- Romen
- İspanyol
- İsveççe
Kategori II - 30 Hafta (750 Saat)
- Almanca
Kategori III - 36 Hafta (900 Saat)
- Endonezyaca
- Malayca
- Svahili
Kategori IV - 44 Hafta (1100 Saat)
- Arnavutça
- Amharca
- Ermenice
- Azerice
- Bengalce
- Boşnakça
- Bulgarca
- Birmanya dili
- Hırvatça
- Çekçe
- Estonca
- Fince
- Gürcüce
- Yunan
- İbranice
- Hintçe
- Macarca
- İzlandaca
- Kmerce
- Laoca
- Letonca
- Litvanca
- Makedonca
- Moğolca
- Nepali
- Peştuca
- Farsça
- Lehçe
- Rusça
- Sırpça
- Seylanca
- Slovakça
- Slovence
- Tagalogca
- Tayca
- Ukraynaca
- Urduca
- Özbekçe
- Vietnamca
- Xhosa dili
- Zulu dili
Kategori V 88 Hafta (2200 Saat)
- Arapça
- Katonca(Çince)
- Mandarin Çincesi
- Japonca
- Korece
Merak ettiyseniz söyleyelim; Türkçe, kategori IV öğrenme sınıfına giriyor. Dolayısı ile ana dili İngilizce olan bir kişinin iyi bir Türkçe'ye sahip olması için için 44 hafta-1100 saat dil dersi alması gerekiyor.