1918 yılında birleştiği Romanya'dan 1940 yılında ayrılan Moldova, 100 yıl sonra yeniden Romanya topraklarına katılmaya hazırlanıyor.

Besarabya bölgesinin ‘Anavatan’ (Romanya) ile bütünleşmesinin 100. yıl dönümü için Moldova ile ortak bir anma toplantısı düzenleyen Romanya, Romanya halkının Moldova ile olası bir birleşmeye hazır olduğunu ve Moldova halkının kararıyla birleşmenin gerçekleşebileceğini bildiren bir deklarasyon yayınladı.

Romanya’da iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea, konuşması sırasında ‘Ben Moldova ile bütünleşmek ve tek bir ulus olarak Avrupa sahnesinde yer almaktan yanayım.’ derken, 1975 Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının sonuç belgesinin sekizinci maddesinde bulunan ‘halkların eşitlik ve kendi kaderlerini belirleme hakkı’na vurgu yaptı ve ‘Almanya da bu maddeye istinaden yeninden birleşmiştir.’ dedi.

Toplantı sırasında sözü alan Moldova Parlamentosu Başkanı Adrian Candu da Moldova’nın Romanya’nın desteğine ihtiyacı olduğunu söylerken, Moldova için Avrupa ile bütünleşmeye giden yolda otoyolların ve köprülerin inşaatının ancak Romanya’nın yardımıyla tamamlanabileceğini söyledi.

Romanya Parlamentosu'nda yer alan Macar azınlık partisi ise birleşme konusunda ‘hayır’ oyu kullandı ve Romanya’nın Erdel bölgesindeki Macarlar’ın kültürel ve yöresel özerklik isteklerini reddedip, Moldova için ‘halkların eşitlik ve kendi kaderlerini belirleme hakkı’ndan bahsederek iki yüzlülük yapmakla suçladı.