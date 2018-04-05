Avrupa’daki Türk Firmaları Türkiye'de Neden İyi Bilinirler?

Son yıllarda garip bir şekilde işini Avrupa ülkelerinde kurmuş Türk firmalar, ülkemizde iyi bir firma biliniyorlar. Peki bunun ardındaki sebep ne?

Avrupalı Türk firmaları, Türkiye’de de hayli popüler. 5 milyonluk pazarın 85 milyonluk bir pazara nasıl dönüştüğünün ilginç hikayesini Avrupa’da 360° medya ajansı olarak hizmet veren Tutus Media’nın CEO’su Adem Aydın bizlerle paylaştı.

Avrupa’daki Türk kanallarının Türk firmalarının tanıtımına etkisi büyük!

Türkiye’deki Türkler, Avrupa’daki akrabalarından artık izin zamanı Haribo, Nussknacker, Marlboro getirmesini istemiyor. Avrupalı Türk işadamlarının bulundukları ülkelerde ürettiği gıda maddeleri o kadar büyük ilgi görüyor ki, devran artık tam tersine dönmüş durumda.

Şimdilerde Türkiye’deki Türkler Almanya’daki akrabalarından izine geldiklerinde Mevlana Çay, Gazi Peynir, Egetürk Sucuklarından getirmelerini istiyor. Gelişme öyle bir noktaya vardı ki, Almanyalı Türkler bir zamanlar Türkiye’den Almanya’ya götürdüğü gıda maddelerini şimdi Almanya’dan Türkiye’ye götürüyor. Şaşkınlık sırası bu kez Türk gümrük memurlarında!

Bu gelişmeyi sadece belli Türk şirketlerinin kaliteli ürün ortaya koymasıyla açıklamak da yanlış olur. Avrupa’da üretilen Türk ürünlerinin bu kadar beğenilmesinin başka önemli dinamikleri de var. Avrupa’da 360° medya ajansı olarak hizmet veren Tutus Media’nın CEO’su Adem Aydın bu dinamikleri bizimle paylaştı.

AVRUPALI TÜRK GİRİŞİMCİLER MARKALAŞMANIN ÖNEMİNİ KEŞFETTİ

Aydın’a göre bu dinamiklerin başında Türk işletme sahiplerinin markalaşmaya daha fazla önem vermesi geliyor. “Sadece bu da değil!” diyerek bir ikinci dinamiğe dikkat çekiyor Aydın:“Artık Avrupa ülkelerinde kaliteli gıda ürünü üreten Türk firmaları olduğu gibi, markaları iyi tanıtan reklam ajansları da mevcut. Senaryosundan, çekim kalitesine, oyunculuklara kadar uzun zaman her yönüyle alay konusu olan televizyon reklamları Avrupalı Türklerin izlediği televizyon kanallarına birer birer veda ediyor.”

5 MİLYONLUK PAZAR NASIL 85 MİLYONA ÇIKTI?

Aydın’ın anlattıklarına bakılırsa, üçüncü dinamik belki de hiç hesap edilmemiş bir sürpriz gelişme, adeta kör noktadan fırlayarak gelmiş bir fırsat! Avrupalı Türklere yönelik yayın yapan televizyon kanalları şaşırtıcı bir şekilde Türkiye’deki Türkler tarafından da yoğun bir biçimde izlendiğine dikkat çeken Tutus Media CEO’su şöyle devam ediyor: “Öyle ki, Türkiye’deki kumandalarda bu kanallar ilk onun içinde yer alıyor ve böylelikle Avrupalı Türk üreticiler aslında 5 milyonluk Avrupalı Türk’e hitap etmek üzere yola çıkarken, otomatik olarak 80 milyonluk Türkiye’ye de hitap etmiş oluyorlar.”

Aydın’ın paylaştığı bu gelişmeden anlaşılacağı gibi; Mevlana Çay, Gazi ve Ege Türk gibi Avrupa’daki Türk ürünlerinin Türkiye’de iyi bilinmesinin ve aranmasının sebebi de işte bu. Avrupa Medya planlama ve prodüksiyon hizmetleri ile Avrupa’da alanında söz sahibi olan Tutus Media CEO’su Adem Aydın bu gelişmeyle ilgili başka önemli tespitlerde de bulunuyor.

Tutus Media, Mevlana Çay’ın sosyal medya hesaplarını da yönetiyor. Aydın, bu faaliyetler esnasında Türkiye’den birçok insanın Facebook üzerinden yoğun bir şekilde Mevlana Çay’ı nereden bulabileceklerine dair soru sorduğunu fark etmiş ve bunun sebebini araştırmış. Sonucu bulmakta ise gecikmemiş: Avrupa’ya yayın yapan Türk televizyon kanallarının çeşitli sebeplerle Türkiye’den de izleniyor olması.

Bu gelişmeden yola çıkan Aydın Türkiye’deki firmalara ufuk açacak bir imkândan bahsediyor. Aydın’a göre bu gelişme, Türkiye’deki firmaların Avrupa reklam satınalmalarda Avrupa’ya yayın yapan Türk televizyonlarını hesaba katmalarının önünü açıyor. Üstelik ortada, Avrupa’da yayın yapan Avrupa Türk televizyonlarına reklam vermenin Türkiye yayınlarından çok daha hesaplı olduğu gerçeği de var.