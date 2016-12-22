Avrupa’dan 2. El Otomobil Almak Mümkün Olabilir!

AB ile Türkiye arasında güncellenecek olan Gümrük Birliği anlaşması ile Avrupa’dan 2. el otomobil alımı mümkün olabilecek.

Tarımdan sanayiye, inşaattan otomotiv sektörüne kadar ekonominin neredeyse tamamını ilgilendiren yeni Gümrük Birliği anlaşmasında düzenlemeye gidiliyor. Yeni Gümrük Birliği, gündelik yaşantımızı etkileyen birçok önemli maddeyi barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de 2. el otomobil sektörü.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşması, 1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe girmişti. O zamandan beri Gümrük Birliği dahilinde olması gereken fakat Türkiye’nin talebiyle hayata geçirilmeyen Avrupa’dan 2. el otomobil ithalatı, düzenlenen yeni Gümrük Birliği ile yeniden revize ediliyor. 2. el otomobil ithalatı sınırlandırılmasının ortadan kaldırılacağı yeni düzenleme ile isteyenler, Avrupa’dan istediği yaştaki ve modeldeki otomobili satın alabilecek. Ayrıca gümrük vergisi de söz konusu olmayacak fakat ülkemizdeki standart motorlu taşıtlar vergisi, ÖTV gibi ödemeler yapılmaya devam edilecek.

Yeni düzenleme yalnızca otomotiv sektörünü ilgilendirmiyor tabii. Örneğin bankalardan kredi çekim işlemleri de -konut kredisi vs- Avrupa’dan gerçekleştirilebilecek.