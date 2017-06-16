Avrupa Komisyonu'ndan Google'a 1 Milyar Avroluk Para Cezası!

Avrupa Komisyonu, Google'a satış araçlarından dolayı 1 milyar avroluk para cezası kesmeyi planlıyor.

Financial Times gazetesinin yayınladığı bir rapora göre, Avrupa Komisyonu alışverişte 'tekelcilik' sorunundan dolayı 1 milyar avro (874 milyon avro) tutarında para cezası istemiyle Google'a başvurabilir.

Avrupa kurumları, Kaliforniya teknoloji devinin, arama sonuçlarında kendi alışveriş hizmetlerini rakiplerinden daha fazla gösterdiğini ve bu sayede sektörde 'tekelcilik' kavramını oluşturduğunu, bu durumu ise Android işletim sistemini ve diğer çevrimiçi arama reklamcılık sistemlerini kullanarak yaptığını dile getirdi.

Financial Times, alışveriş davasıyla alakalı bir duyurunun "önümüzdeki haftalarda" yapılacağını ve Google'ın neredeyse 1 milyar Euro'luk para cezasına çarptırılacağını bildirdi. Konuyla ilgili, Google'dan herhangi bir yanıt gelmedi fakat Google, daha öncesinde yanlış bilgileri her zaman reddetmişti.

Kasım 2016'da yayınlanan bir blog yazısında Google genel müdürü Kent Walker, Avrupa Komisyonu'na yaptığı orijinal şikayetinde, Amazon gibi şirketlerin rekabetçi önemininin ve çevrimiçi alışverişin daha geniş dinamiklerinin dikkate alınmadığını savundu. Bu sözler, çemrimiçi alışveriş alanında Google'ın büyük düşündüğünü ve Amazon gibi başarılı sitelerle rekabet içinde olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Kent Walker, Amazon'un Komisyon'un argümanına meydan okuduğuna dikkat çekerek, Almanya'daki çevrimiçi tüketicilerin üçte birinin Amazon'dan alışveriş yaptığını tekrar vurguladı.

Google bu sözleriyle adeta, kendisi para cezası ödüyorsa diğer çevrimiçi alışveriş sitelerinin neden ceza ödemediğini dile getiriyor ve çemrimçi alışverişe daha fazla önem verilmesini istiyor.