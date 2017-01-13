Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Nutella’nın Kanserojen Madde İçerdiğini Duyurdu!

İtalya merkezli gıda üreticisi Ferrero’nun dünyaca üne sahip çikolata-fındık ezmesi ürünü Nutella’da, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) yayınladığı son rapora göre kanserojen maddeler yer alıyor.

Rapora göre Nutella’nın içerisinde bulunan palmiye yağı, diğer yağ çeşitlerine göre daha yüksek oranda kanserojen barındırıyor. EFSA’nın bu raporunu, Dünya Sağlık Örgütü’nün palmiye yağı hakkındaki görüşleri de destekler nitelikte.

Raporun ortaya çıkmasının ardından Nutella’nın hisseleri %3 oranında düştü. Nutella’nın üreticisi Ferrero da bu krizin büyümesinin ardından bir reklam filmi yayınladı. Reklamda palmiye yağının tehlike oluşturmayacak şekilde kullanıldığı, eğer bu yağ olmazsa aynı yayılmanın elde edilemeyeceği vurgulandı.

Palmiye yağı neden bu kadar zararlı?

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında EFSA’nın yayınladığı bir raporda, 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda rafine edilen palmiye yağının diğer tüm yağlardan daha tehlikeli olduğu belirtildi. Palmiye yağındaki doğal kırmızı renginin sökülmesi ve kokusunu ortadan kaldırmak için yüksek sıcaklıklar kullanılıyor. Bu işlem esnasında da glisidil yağlı asit esterleri (veya GE) olarak adlandırılan atık maddeler oluşuyor.