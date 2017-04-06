AİHM'nin 2016 raporlarında ülkemiz çoğu konuda zirveyi zorladı...

Demokrasi, özgürlük, insan hakları gibi terimlerin dillerden düşmediği ülkemizde bu terimler her ne kadar sağda solda dile getirilse de aslında ülkemizde bu durum hiç de öyle değil. Hatta bu konuda bir de liderliğimiz mevcut.

Türkiye, 2016 verilerine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en fazla tazminat ödeyen ülke olarak başı çekmekte. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yayınlanan 2016 raporuna göre, geçtiğimiz yıl ülkemizin AİHM'ye ödediği toplam tazminat miktarı tam 20 milyon 743 bin euro!

Söz konusu raporda öne çıkan veriler şu şekilde:

Türkiye hakkında AİHM'ye açılan dava sayısı: 114

Türkiye hakkında AİHM'nin karar verdiği tazminat miktarı: 20 milyon 743 bin euro

Türkiye hakkında AİHM tarafından kapatılan dava sayısı: 274

Türkiye hakkında AİHM'de görülmesi beklenen dava sayısı: 1,430

Ödenen tazminatın yanı sıra kapatılan davalar konusunda da Türkiye 274 ile başı çeken ülke. Geçtiğimiz yıl açılan dava sayısında ise ülkemiz Rusya, Romanya ve Yunanistan'ın ardından 114 dava ile dördüncü sırada yer alıyor. Görülmesi beklenen dava sırasında ise üçüncüyüz.