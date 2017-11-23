Avrupa Liderleri Hangi Alanda Yüksek Öğrenim Gördü?

Bir Reddit yazarının paylaştığı harita, Avrupa ülke liderlerinin ilk yüksek öğrenimini hangi alanda gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Haritaya göre Avrupa fazla adaletli bir kıta.

Dünya ekonomisinde ve siyasetinde söz hakkı bulunan çoğu lideri tanıyoruz. Almanya’da Merkel, Rusya’da Putin ya da İngiltere’de May. Peki, hiç liderlerin gerçek mesleklerini merak etmiş miydiniz?

Reddit’te paylaşılan bir harita, Avrupa’da bulunan ülke liderlerinin ilk yüksek öğrenimlerini hangi alanda aldıklarını gösteriyor. Tuhaftır ki adalet anlatışı sorgulanan Avrupa’nın ülke liderlerinin büyük çoğunluğu, ilk yüksek öğrenimini hukuk üzerine gerçekleştirmiş.

Haritaya göre Avrupa ülkelerindeki tam 16 lider hukuk fakültesi mezunu. Hukuk fakültesini 7 ülke lideri ile sosyal bilimler takip ediyor. Üçüncü en popüler alan ise 4 ülke lideri ile sanat, beşeri bilimler ve mühendislik oldu.

Ülke liderleri arasında en az popüler olan alanlar ise tek bir ülke lideri bulunan tıp, eğitim, gazetecilik, kamu hizmeti ve mimarlık oldu. Umuyoruz bol bol ‘hukukçu’ liderler yetiştiren Avrupa, bir gün dünyaya adalet getirmeyi başarır.

Harita, Türkiye Cumhuriyeti lideri olarak Başbakan Binali Yıldırım’ı göstermektedir. İTÜ Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’ni bitiren Yıldırım, ‘Mühendis Lider’ olarak haritada gösterilmektedir.

Komşumuz Yunanistan'ın lideri de mühendislik alanında uzman gösterilirken Bulgaristan lideri kamu hizmetlisi, kuzey doğu komşumuz Gürcistan’nın lideri ise felsefe mezunu olarak gösteriliyor.