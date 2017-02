Avrupa'nın En Akıllı Harcama Yapan 7 Futbol Kulübü

Financial Times, yaptıkları harcamalar ve ligteki sıralamalarına göre Avrupa’nın en iyi kulüplerini sıraladı.

Financial Times, KPMG’den elde ettiği verilerle yaptıkları doğru harcamalara göre Avrupa’nın en iyi kulüplerini sıraladı. Financial Times’ın “akıllı harcama” sıralaması, son dört sezonun verileri üzerinden yapıldı. Maaş harcaması diğer kulüplere göre daha az olan ve ligin zirvesine daha yakın olan kulüpler, daha üst sıralarda yer aldı. Her kulübe bu kriterlere göre bir puan verildi ve sıralama, bu puanlar baz alınarak gerçekleştirildi. Financial Times’ın yaptığı sıralamadaki ilk 7 kulübe göz atalım.

7. Southampton – 11 Puan

Kulüp; Gareth Bale, Adam Lallana, Theo Walcott gibi yıldızları yetiştiren başarılı akademisiyle biliniyor. Ayrıca kulübün harika bir gözlemci ağı bulunuyor.

6. Napoli – 12 Puan

Kulübün maaş harcamasının yılda yaklaşık olarak 64 milyon pound olduğu tahmin ediliyor. Ancak kulüp, her sene Serie A’nın üst sıralarında yer alıyor.

5. Tottenham Hotspur – 13 Puan

Şu anda Premier Lig’te ikinci sırada yer alan Londra ekibi, sıkı ücret yapısıyla biliniyor. Kulüp, bu sıkı ücret yapısı nedeniyle herhangi bir oyuncuya haftada en fazla 100.000 pound ödeme yapıyor.

4. Everton – 13 Puan

Şu anda Premier Lig’in yedinci sırasında yer alan Liverpool ekibi, sürekli olarak ligin üst sıralarını zorluyor.

3. Monaco – 14 Puan

Şu anda Ligue 1’in ilk sırasında yer alan Fransız takımı, başta PSG olmak üzere diğer birçok rakibinden daha az maaş harcaması yapıyor.

2. Saint-Etienne – 15 Puan

Şu anda Ligue 1’in beşinci sırasında yer alan takımın maaş harcaması düşük değil. Ancak kendilerinden daha çok maaş harcaması yapan rakiplerinden çok daha iyi performans gösteriyorlar.

1. Atletico Madrid – 20 Puan

İspanyol ekibi son yıllarda Avrupa’nın en çok ses getiren kulüplerinden birisi. Hem La Liga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde zirveye oynayan takım, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nde final oynamıştı.