Avrupa'nın En İyi Cast Direktörü Harika Uygur Oldu!

Avrupa'da düzenlenen törenle 16 aday arasından galip gelen Harika Uygur, Mustang filminde sergilediği oyuncu düzeni başarısı ile en iyi Cast Direktörü seçildi.

Türkiye’nin yetenekli Cast direktörlerinden Harika Uygur, 2015 yapımı “Mustang” filmi ile Avrupa Cast Direktörü ödülünü aldı. 2016’da En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday olan Mustang’in cast çalışmasından sorumlu olan Harika Uygur, 24 farklı ülkede 83 üyesi bulunan International Casting Directors Network tarafından ödüle layık görüldü.

Ödülünü dünyaca ünlü oyuncu Alexander Fehling’in ellerinden alan Uygur, 16 aday arasından galip gelmeyi başardı. Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan başarılı isim, “Ödülümü tüm dünyada ve özellikle ülkemde, odalarında sesiz kalmaya zorlanan tüm çocuklara adıyorum. Ve onlara Mustang ruhu diliyorum” dedi.

Harika Uygur’un bu ödülü almasını sağlayan Mustang filmi, Türkiye’de muhafazakar bir aileyle yaşayan 5 kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Filmde yer alan 5 kardeşi gerek görüntü gerekse de uyumluluk açısından çok iyi bir şekilde bulan Uygur, böylelikle filmin havasını iki hatta üç kat yükselmiş.

Oyuncuların bu filmle sektörde tanınır hale gelmesi de Uygur’un bir diğer başarısı oldu. Film için Elif İşcan, Doğa Zeynep Doğuşlu, Tuğba Sunguroğlu, Güneş Nezihe Şensoy ve İlayda Akdoğan gibi genç ve tanınmayan isimleri seçen Harika Uygur, yeni isimleri film dünyasına kazandırdığı gibi film ambiyansını da çok iyi bir şekilde sağladı. Kendisini aldığı ödülden dolayı tebrik ediyor ve Mustang gibi başka başarılı yapımlarla da ülkemizi temsil etmesini diliyoruz.