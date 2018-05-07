Avrupa’da yılın otomobili olarak seçilen Volvo XC40, şimdi de Türkiye’de satışa çıktı. 320 Bin TL’den başlayan fiyatlar ile sahiplerini bekleyen lüks otomobil, araç tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Avrupa’da birçok müdavimi bulunan İsveçli otomobil firması Volvo, yeni çıkardığı XC40 model otomobilini şimdi de Türkiye piyasasına sürdü. Firma, yeni çıkardığı lüks otomobili ile geçen sene Avrupa’da “yılın otomobili” seçilen Peugeot 3008’i de tahtından indirmişti. 20’nin üzerinde Avrupa ülkesinde yapılan anket sonucu Audi A8, BMW 5 Serisi, Alfa Romeo Stelvio, Citroen C3 Air Cross, Seat Ibiza ve Kia Stinger ile rekabete giren araç, hepsinin içerisinden sıyrılarak, deyim yerindeyse “kral koltuğuna” yerleşti.

XC40, üst düzey güvenlik önlemleri ve kalite kokan özellikler ile donatılırken, şoför ve yolcuların olduğu kadar yayaların da güvenliğini göz önünde bulundurmuş durumda. Bu noktada araç, sahip olduğu Citf Safe özelliği ile yaşanabilecek kazalarında önüne geçmeyi hedefliyor. Bunun gibi birçok güvenlik özelliğini de bünyesinde toplayan Volvo XC40, gönüllere taht kurmaya hazırlanıyor.

XC40'ın iç tasarımına değinecek olursak, 9 inç boyutunda dokunmatik bir multimedya ekranına sahip olarak geliyor. Araç içi ayarlamaların birçoğunu sesli olarak gerçekleştirebileceğiniz bu ekrana bir de müzik sistemi eşlik ediyor.

Dizel D3 ve D4 motorlara sahip olan Volvo XC40’da D3, otomatik şanzımana sahip ve 150 beygir. D4 ise dört çeker ve 190 beygir gücünde. İncelememize devam ederken benzinli kısmında T3 ve T4 motorlarını görüyoruz. Burada ise T3, 156 beygir gücünde ve iki tekerden çekiş sunuyor. T4 ise 190 beygir gücünde ve dört tekerden çekiş sistemine sahip.

1658 mm yüksekliği, 4425 mm uzunluğu ve 1851 mm genişliği bulunan lüks araç, 432 litrelik bagaj hacmi ve 320 bin TL’den başlayan fiyatları ile sizleri bekliyor. Ayrıca daha önce Volvo'nun sağlamlığı ile ilgili hazırladığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: