Avrupa'da ilk Gigabit 4G Ağı, XZ Premium ile Sergilendi

Avrupa'da ilk kez kullanıma açılan Gigabit LTE bağlantısı, Sony Xperia XZ Premium ile İngiltere'de sergilendi.

İngiliz operatör EE, Avrupa'da bir ilk olan Gigabit, yani hızı 1000 Mbps'e kadar ulaşan mobil internet altyapısını Sony Xperia XZ Premium kullanarak sergiledi.

Sony'nin yeni çıkan amiral gemisi telefonu XZ Premium, Cat. 16 LTE özelliğine sahip ilk telefonlardan biri olması sayesinde İngiliz operatör EE tarafından yeni altyapılarını sergilemek için kullanıldı. Bu teknolojiye izin veren Qualcomm Snapdragon 835 çipsetine sahip XZ Premium, gösteri sırasında 750 Mbps indirme ve 110 Mbps yükleme hızlarına ulaştı.

Firmanın deyimine göre, bu cihazı seçmelerinin nedeni sahip olduğu 4K HDR ekran. Bu ekrana uygun videoları internet üzerinden takılmadan izleyebilmek de öyle her babayiğidin harcı değil. Bu türde videolara sahip Netflix ve Amazon'un servisleri üzerinden EE kullanıcılarının ne kadar rahat bir şekilde izleme yapabileceklerine değinen firma, bu olayın 5G ağlara geçişte de önemli bir mil taşı olduğunu belirtti.

Gösteri sırasında belirtilen hızlar şimdilik İngiltere'nin kısıtlı bölgelerinde erişilebilir olsa da 2017 ve 2018 yılları içerisinde büyük bir alana yayılacağı söylendi. Bunun yanında operatörün kapasitesindeki bu artış, teknolojiye sahip olmayan cihazlarda da bant genişliği açısından bir rahatlama yaratacaktır.