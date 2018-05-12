Avrupa'da günümüzde hala pek çok kraliyet ailesi mevcut. Bu ailelerden bazılarının zenginlikleriyse, milyar dolarlara kadar ulaşıyor.

Monako'dan İngiltere'ye, Lüksemburg'dan İspanya'ya pek çok ülkenin başında olan ve her biri birbirinden ünlü kraliyet aileleri, zenginlikleriyle de kendilerinden söz ettiriyor. İşte Avrupa'daki en zengin kraliyet aileleri:

10) Kral Philippe, Belçika

Net olarak açıklanmış son verilere göre Kral Philippe ve ailesinin değeri 13 milyon dolara denk geliyor.

9) Kral 6. Felipe, İspanya

İspanya'nın kraliyet ailesinin değerinin 20 milyon dolar olduğu söyleniyor. 8 adet saray ve 10 manastırı olan ailenin harcamaları yılda 9 milyon doları buluyor.

8) Kral 5. Harald, Norveç

Norveç kraliyet ailesinin değerinin 30 milyon doları buluyor. Geçtiğimiz sene Norveç hükümeti, Kraliyet ailesinin harcamaları için 33 milyon dolar ayırmıştı.

7) Kraliçe 2. Margrethe, Danimarka

46 yıldır Danimarka'nın başında olan 2. Margrethe ve ailesinin değeri 40 milyon dolar. Her yıl hükümetten harcamalar için 13 milyon dolarlık bir ödeme alıyorlar.

6) Kral 16. Carl Gustaf, İsveç

45 yıldır kral olan 16. Carl Gustaf ve ailesinin net değerinin 70 milyon dolar olduğu söyleniyor.

5) Kraliçe Beatrix, Hollanda

Her ne kadar 2013'te görevinden feragat etse de, Kraliçe Beatrix hala Hollanda kraliyet ailesinin en önde gelen ismi. O ve ailesinin değerinin 300 milyon doları bulduğu söyleniyor.

4) Kraliçe 2. Elizabeth II, İngiltere

Değeri 500-600 milyon dolar arasında değişen İngiliz Kraliyet Ailesi, sanılanın aksine listede ilk üçte bile yer almıyor.

3) Prens 2. Albert, Monako

1 milyar dolarlık bir değere sahip olan Monako kraliyet ailesi, Avrupa'nın en zengin üçüncü ailesi konumunda.

2) Grandük Henri, Lüksemburg

Çoğu kraliyet ailesi yetkililerinin aksine maaş almayan Grandük Henri ve ailesinin değeri ise 4 milyar dolar.

1) Prens 2. Hans-Adam, Lihtenştayn

LGT Group adlı özel bankaları sayesinde Avrupa'nın en zengin kraliyet ailesi ünvanına sahip olan 2. Hans-Adam ve ailesinin net değeri tam tamına 5 milyar dolar.