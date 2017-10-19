Türkiye'nin de Bulunduğu 'Sürdürülebilir Refah' Haritası!

Boston Consulting Group (BCG), 44 farklı parametreye bakarak Avrupa'nın sürdürülebilir refah düzeyi haritasını çıkardı. Türkiye, tüm Avrupa ülkeleri arasında 34. sırada kaldı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYH), günümüzde tek başına bir ülkenin durumunu yeterince iyi açıklayamamaktadır. Günümüz şartlarında ülkelerin ‘iyi’ durumda olup olmadığını belirlemek için pek çok parametre vardır, fakat çoğu kişi yalnızca GSYH’yi baz alarak hatalı sonuçlara ulaşmaktadır.

Boston Consulting Group (BCG), 44 farklı kategoride sonuçlara bakarak ülkelerin ‘sürdürülebilir refah’ düzeyini ölçecek bir yöntem geliştirdi. Kişi başına düşen GSYH bu kategorilerden yalnızca birini oluşturmaktadır. GSYH dışında işsizlik oranı, enflasyon, salgın hastalıklar, yaşam beklentisi, eğitimin kalitesi ve erişilebilirliği, altyapı kalitesi, çevre durumu, yolsuzluk, basın özgürlüğü ve daha bir çok kategoride ülkeler incelendi.

Yukarıda gördüğünüz harita, BCG’nin 2016 raporuna dayanmaktadır. Haritada Cermen dil ailesine mensup ülkelerin çok daha üst seviye sürdürülebilir refaha ulaşmış olması dikkat çekiyor. Listenin ilk üç sırasında Norveç, Hollanda ve Finlandiya bulunuyor. Son üç sırada ise Makedonya, Karadağ ve Moldova bulunuyor.

Türkiye ise %53.1 sürdürülebilir refah düzeyi ile tüm Avrupa ülkeleri arasında Sırbistan’ın ardından 34. sırayı alıyor. Ayrıca haritada bulunmayan dünyanın diğer büyük ekonomilerinden ABD %83.7, Japonya %81.3, Brezilya %49.3, Çin %46.5, Hindistan %32.6’lik sürdürülebilir refah düzeyine sahip.