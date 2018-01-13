Avrupa Süper Bilgisayar Yarışına Güçlü Bir Şekilde Giriyor!

Dünya genelindeki süper bilgisayar yarışında epeyce geri kalan Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Parlementosunda alınan yeni bir karar ile birlikte süper bilgisayar yarışına yeniden giriyor.

Süper bilgisayarlar günümüz dünyasının en büyük gerekliliklerinden biri. Yüksek işlem kapasitesine sahip büyük boyutlu bilgisayarları ise üreten 3 ana dominant ülke var: Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya. Avrupa Birliği'ne dahil ülkeler arasında ise işbirlikçi olan ama tam dahil olmayan İsviçre dışında ilk 10'da hiç bir ülkenin süper bilgisayarı yok. Listede en yüksekte olan Fransa kökenli süper bilgisayar ise yalnızca 55. sırada.

Avrupa Parlementosu'ndan Komisyon Üyesi Andrus Ansip'in yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Birliği güçlerini birleştirerek süper bilgisayar geliştirebilmek için tam 1.2 milyar Dolarlık yatırım yapacak. Yaptıkları yatırımla alacakları bilgisayar sistemleriyle 2022-2023 yıllarına kadar dakikada milyarlarca işlem yapabilen exascale bir süper bilgisayar yapmayı hedefleyen AB sonunda bu yarışa güçlü bir şekilde dahil oluyor.

"Avrupa Birliği'ndeki tek resmi süper bilgisayar, Fransa merkezli Atos isimli şirkete ait The Bull Sequana adlı süper bilgisayarın görüntüsü"

Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerden sadece İsviçre'nin ilk 10'a girecek güçte bir süper bilgisayarı var. Fransa'nın 55. sıradaki süper bilgisayarı 25 Petaflop (Dakikada 25 milyon çarpı milyar veri işleme kapasitesi) gücünde işlemciye sahip. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Dünya'nın en güçlü süper bilgisayarı Çin'de ve 93 Petaflop'luk bir işleme gücüne sahip.

"Çin'de bulunan ve şimdilik Dünya'nın en güçlü süper bilgisayarı The Sunway TaihuLight"

Avrupa'da özellikle de Avrupa Uzay Ajansı, Daimler ve Airbus gibi şirketler bu süper bilgisayarlara bağımlı olduklarından, bu hizmeti sürekli olarak ABD'deki şirketlerden sağlıyorlardı. Ancak yine de bu tip işlemleri başka ülkelere ait süper bilgisayarlarda yapmak, hem Avrupa temelli şirketlerin şirket sırlarının çalınabilmesine sebep olma tehlikesi barındırıyor, hem de olası bir ülkeler arası krizde bu bilgisayarlara olan bağımlılık eğer AB'ye ait bir süper bilgisayar olmazsa, Avrupa ülkelerini geriye götürebilir.

Brexit ile birlikte resmi olarak Avrupa ülkesi olmayan İngiltere'de bu süper bilgisayar projesinin ortaklarından. Şimdilik geliştirme ekipleriyle birlikte projeye dahil olan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden tam çıkışıyla birlikte projeye dahil olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Avrupa Birliği, süper bilgisayar projesini planladıkları gibi yapabilirse, süper bilgisayar yarışına epeyce güçlü bir biçimde girmiş olacak. Süper bilgisayarların kısaca ne olduğunu anlattığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Siz süper bilgisayar yarışıyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?