Akıllı telefon sektörünün iki büyük üreticisi Huawei ve Apple dünya çapında kıran kırana bir rekabete girmiş bulunuyor. Son muharebe meydanından gelen verilere göre Huawei, ufak bir farkla Apple'ı geçti.

Apple Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde hala kesin bir tüketici kitlesi ve satış rakamına sahip olsa da Dünya'nın geri kalanında bu üstünlükten söz etmek pek mümkün değil.

Orta ve Doğu Avrupa'nın satış verilerine göre Huawei yükselirken Apple düşüş yaşadı. Xiaomi ise istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Satış rakamlarında "ezici" bir farkla birinci olan Samsung'un arkasından sırayla Huawei ve Apple geliyor.

Huawei'nin bu yıl başlarında yaptığı iddialı açıklamalar yavaş yavaş yerini buluyor gibi. Firmanın daha önce açıkladığı gelecek hedefleri arasında iki yıl içinde Apple'ı geçeren Dünya çapında ikinci en büyük telefon üreticisi olmak yer alıyor. Bundan sonra ise hedef Samsung'u geçerek en büyük olmak. Bu yolda ilerlerken daha şimdiden Apple'ı üzmeye başlayan Huawei 140 milyon telefon satışı hedefliyor.

Apple'ın umutlarını bağladığı iPhone 8 modeliyle birlikte satışlardaki sıralamanın Apple lehine değişmesi bekleniyor ancak şimdilik sıralama şöyle:

Samsung Huawei Apple Xiaomi

Satışların artmasını bekleyen tek firma tabi ki Apple değil. Huawei de yeni phableti Mate 10 ile daha önceden iPhone 8'e meydan okumuştu.