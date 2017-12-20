Avrupa Adalet Divanı, Uber’in dijital bir servis değil ‘ulaştırma şirketi’ olduğuna karar verdi.

İspanya’nın Barcelona şehrinde çalışan taksiciler, Uber aleyhine haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle dava açmıştı. Yeni durumla birlikte Uber, Avrupa’daki işleyiş üzerinde pek fazla etkiye neden olacağını söylemese de uzmanlar, bu kararın benzer uygulamalar üzerinde de etkilerinin olacağını söylüyorlar.

Uber’in sözcücü, Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı karar sonrası şu açıklamayı yaptı: "Bu karar, hali hazırda ulaşım yasaları bağlamında hareket ettiğimiz birçok Avrupa Birliği ülkesinde mevcut durumu değiştirmeyecek. Ancak milyonlarca Avrupalının halen bu gibi uygulamalara erişimi engelleniyor. Yeni CEO'umuzun belirttiği gibi, Uber gibi hizmet sağlayan uygulamaların bir düzen altına alınması bizce de uygun. Bu nedenle Avrupa genelindeki şehirlerle diyalog kurmaya devam edeceğiz. Her isteyenin bir düğmeye basarak seyahat edebilmesini garanti altına alabilmek için bu adım atma yoluna gideceğiz."

Avrupa Adalet Divanı, kendilerini "Profesyonel olmayan sürücüler ile şehirde seyahat etmek isteyenleri, akıllı telefon uygulaması üzerinden ücret karşılığı buluşturmak" şeklinde tanımlayan Uber’in yasalar kapsamında ‘ulaştırma alanında bir servis’ olarak sınıflandırılması gerektiğine hükmetti. Kararın devamında ise “Mevcut AB yasaları kapsamında, işleyiş şartlarının belirlenmesi, AB'nin işleyişi üzerine karara bağlanmış genel kurallara uymak şartı ile, üye ülkelere bağlı" şeklinde bir ibare geçildi.