Avrupa Uzay Ajansı'nın Galileo Uydularında Tuhaf Bir Problem Yaşanıyor!

Avrupa Uzay Ajansı ESA, belki de tarihinin en garip sorunuyla yüz yüze kaldı. Galileo uydularının önemli fonksiyonlarından bazıları çalışmayı durdurdu.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Galileo uyduları, kötü zamanlar geçiriyor. 10 milyar euroluk projenin en karanlık saati yaşandı: Yörüngedeki 18 Galileo uydusunun, saat sistemlerinden bazıları çalışmayı aniden bıraktı. Söz konusu uydular, bağımsız bir Avrupa GPS konumlandırması gerçekleştirmek için konuşlandırılmıştı. Kısacası asıl amaç GPS'e alternatif bir yöntem geliştirmek.

BBC'ye göre, her Galileo uydusu bir saatin başarısız olması durumunda, uydu işlevine yardımcı olmak için dört saatle (rubidyum ve hidrojen temelli) donatılıyor. Ancak bu olayda, 9 saat fonksiyonunu aynı anda yitirdi ve bu da Avrupa bağımsız GPS konumlandırılmasında sıkıntılara neden oldu.

ESA şimdilik herhangi bir uyduyu geri çekmek zorunda değil ama Avrupa Uzay Ajansı'nın artık kendini ciddi ciddi sorgulaması gerek. Galileo uydularının yaşadığı ilk felaket bu da değil. Ağustos 2014'te, iki uydu yanlış yörüngeye fırlatıldı. Bir uydunun fırlatılması ise "teknik sorunlar" nedeniyle bir yıldan uzun sürdü.

Avrupa Uzay Ajansı, sorunun nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun iki nedeni olabilir; ya kendilerinin de bilgisi yok ya da projede ciddi bir sorun var. İki olasılık da eşit derecede korkunç.

ESA Başkanı Jan Woerne'un yaptığı açıklama ise kafaları daha fazla karıştırmaktan başka işe yaramadı:

"Herkes bir soruyu gündeme getiriyor: Bir sonraki fırlatmayı olayın sebebini bulana kadar ertelemeliyiz yoksa ivedilikle gerçekleştirmeli miyiz? Konu hakkındaki görüşmelerimiz devam ediyor."